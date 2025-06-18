Эта распространенная ошибка в борьбе с кротами может навредить урожаю: что категорически нельзя делать

Есть более безопасные способы борьбы с кротами

Нашествие кротов в огороде или саду может стать серьезной проблемой для дачников и огородников. Многие борются с этими вредителями с помощью нафталина, однако, это может быть опасно для окружающей среды.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит травить кротов нафталином и какие есть более безопасные способы прогнать этих вредителей с вашего двора или огорода.

Ошибка в борьбе с кротами — нафталин

Запах нафталина неприятный для человека, что уж говорить о подземных вредителях кротах. Многие дачники используют нафталиновую воду или шарики для отпугивания кротов, однако это может быть вредно для окружающей среды, почвы и вашего урожая, пишет House Digest.

Активные химикаты, которые содержаться в нафталине, могут загрязнять почву, растения, воду и даже воздух. Таким образом, пока вы пытаетесь прогнать с дачи кротов, вы также можете отравить окружающую среду опасными химическими соединениями.

Есть более простые способы побороть нашествие кротов в вашем дворе или саду. Один из гуманных способов — это высаживание на участке особенно ароматных растений. К таким относятся, например, бархатцы, нарциссы, мята. Запах этих растений может отвадить кротов с вашей территории.

Также одним из эффективных методов борьбы с вредителями является ультразвук. Умное устройство с ультразвуком создает вибрации и звуковые волны, которые прогонят кротов подальше из вашего участка или огорода.

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