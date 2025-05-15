Слизни исчезнут, как по волшебству: это дешевое средство спасет урожай от вредителей

Есть простое, но эффективное средство для борьбы со слизнями

Многие садовники и огородники точно сталкивались с проблемой таких вредителей, как слизни. Они поедают растения, тем самым вредя будущему урожаю. Однако, есть способы, как с ними бороться. Мы уже рассказывали, что посадить на грядке с рассадой помидоров, а сегодня делимся, как бороться со слизнями.

Как оказалось, есть простой, но эффективный способ, как отвадить слизней и улиток из сада и огорода, пишет Express. Все что вам нужно — это обработать растения чесночным отваром.

Как избавиться от слизней на огороде?

Чтобы отвадить слизней, улиток и других ползучих вредителей от ваших растений на огороде, нужно обработать их чесночным отваром. Такое средство содержит богатое серой соединение аллицин, которое не переносят слизни.

Чеснок своим составом не только доставляет дискомфорт вредителям, но и нарушает выработку ими слизи, с помощью которой они передвигаются. Поэтому после опрыскивания растений отваром из чеснока, вредителям станет максимально не комфортно на ваших грядках.

Обрабатывать растения чесночным отваром нужно регулярно — раз в неделю или каждый раз после сильных дождей. Таким образом вы предотвратите появление слизней на овощах. При этом чеснок абсолютно безвредный для самых культур на огороде или в саду.

Как приготовить отвар из чеснока?

Налейте в кастрюлю два литра воды, положите туда две головки чеснока и варите еще 15-20 минут после закипания или пока чеснок не разварится и станет мягким. Потом разомните его вилкой в кашицу прямо в воде. Затем нужно процедить раствор и дайте меу остыть.

Перед применением непосредственно на грядках, разбавьте 2 столовые ложки чеснокова отваря на 5 литров воды. Можно опрыскивать огород или сад из пульверизатора или просто поливать из лейки. Чесночный отвар сделает свое дело и слизни не будут портить ваш урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрить малину в мае и как правильно это сделать. После этого удобрения, ягоды будут большие и сладкие.