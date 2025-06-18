Урожаю не нарадуетесь: как из кофейной гущи сделать эффективное удобрение для моркови

Этот лайфхак поможет стимулировать рост моркови

Морковь — любимый корнеплод многих дачников и огородников. Она весьма неприхотлива в выращивании, но все равно требует ухода и удобрения. Как оказалось, подживить овощ на огороде можно с помощью кофейной гущи.

"Телеграф" расскажет, как удобрить морковь кофейной гущей, чтобы стимулировать ее рост и получить хороший урожай.

Как сделать удобрение из кофейной гущи?

Морковь неприхотливая культура, однако она любит хорошо дренированную и преимущественно песчаную почву. Также она нуждается в дополнительных питательных веществах для формирования корнеплодов. Помочь в этом может кофейная гуща, которую обычно выбрасывают в мусорку.

Добавление кофейной гущи может повысить питательность почвы, что в свою очередь стимулирует рост моркови. Этот кухонный отход содержит азот, калий и фосфор. А эти вещества известные своими полезными свойствами для растений и цветов.

Сделать удобрение из кофейной гущи просто — соберите ее и высушите. После этого сразу применяйте на огороде, либо же заморозьте, чтобы использовать позже. Все что вам нужно сделать — это смешать гущу с почвой и посыпать грядки с морковью.

А если кофейной гущи много, можно сделать из нее мульчирование на грядках с морковью. Это поможет моркови сохранять влагу и активнее формировать плоды.

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