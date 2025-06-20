Гороскоп на 21 июня: всплески ревности у Львов, хорошие новости у Стрельцов

Покажите миру свое желание совершить серьезный прорыв

В 2025 году у многих представителей Зодиака появится шанс достичь успеха. Между тем издание "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 21 июня, чтобы вы могли подготовиться к возможным сюрпризам судьбы в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает быть продуктивным. Ваши идеи могут обрести конкретную форму, а вдохновение — принести ощутимую выгоду. Все будет складываться как надо. Также это благоприятное время для духовных практик и ритуалов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Умеренность станет вашим главным союзником — будь то отдых, предпраздничные расходы или напряженные диалоги. Спокойствие и уверенность помогут справиться с любыми неприятностями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте шумных компаний. Многолюдные мероприятия лучше обходить стороной, чтобы не перегружать себя лишней информацией. Слухи и сплетни, особенно от незнакомцев, не принимайте за чистую монету.

Рак (22 июня — 22 июля)

Лучший способ сохранить дружеские и рабочие отношения — быть чутким и внимательным к окружающим. Возможно, кто-то окажется в трудной ситуации, и именно ваша поддержка окажется решающей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте осторожны с эмоциями: внутренние переживания могут помешать трезво смотреть на ситуацию. Возможны всплески ревности или зависти, которые лучше не выносить наружу — иначе это может навредить отношениям.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это благоприятное время, чтобы продемонстрировать стремление к переменам и личному росту. Проявите настойчивость и уважение к окружающим — и вы сможете укрепить авторитет как среди коллег, так и в кругу семьи.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Действуйте осознанно и избегайте спешки — в суете легко упустить что-то важное, что впоследствии может обернуться серьезными трудностями. Стабильная энергетика дня располагает к наведению порядка в делах, заботе о себе и общению с родными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не поддавайтесь давлению — держитесь подальше от тех, кто стремится пошатнуть вашу уверенность. Вечером возможны неожиданные приятные события, связанные с близкими людьми, второй половинкой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможны приятные знакомства, хорошие новости в профессиональной сфере или личной жизни. Наслаждайтесь моментом и не зацикливайтесь на мелочах. Пока лучше воздержаться от серьезных планов на будущее — всему свое время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День несет в себе энергию перемен. Возможно, произойдут значимые события. Сохраняйте спокойствие, избегайте резких решений и ищите компромиссы в общении — это поможет сохранить гармонию в отношениях.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это время, когда старые вредные привычки могут вновь напомнить о себе. Постарайтесь не поддаваться им и сохранять внутреннюю устойчивость.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Успех сопутствует тем Рыбам, кто сумеет преодолеть старые обиды, простить близким их ошибки и отпустить прошлое. Финансовые траты лучше отложить — сейчас не лучшее время для покупок.