Эти 5 вещей категорически запрещено делать в День летнего солнцестояния 2025
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21 июня наступит самая короткая ночь в году и самый долгий день
В субботу, 21 июня 2025 года, наступает День летнего солнцестояния — астрономическое начало лета. Это событие, когда Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом и делает этот день самым длинным, а ночь — самой короткой в году, в противоположность зимнему солнцестоянию.
Летнее солнцестояние испокон веков играет важную роль в культуре многих народов мира. В этот день устраивали праздники в честь земли, природы и плодородия. Среди них — Солнцеворот, Мидсоммар, Ивана Купала и другие.
Когда летнее солнцестояние 2025: точное время
Астрономически это событие произойдет в субботу, 21 июня, в 05:41 по киевскому времени. Закат ожидается в 21:13, а световой день продлится 16 часов и 27 минут.
Отметим, что речь идет о летнем солнцестоянии, которое происходит в Северном полушарии. В то же время в Южном полушарии это явление наблюдается 21 или 22 декабря и символизирует не начало лета, а приход зимы.
Летнее солнцестояние 2025: что нельзя делать 21 июня
Во многих культурах этот день олицетворял изобилие жизни, единство с природой, плодородие и духовную силу. Наши предки в летнее солнцестояние устраивали обряды, чтобы избавиться от негатива, привлечь любовь, здоровье, благополучие и исполнение сокровенных желаний. Кроме традиций и примет, с этим особенным событием связано множество запретов, которые предостерегали от беды и неприятностей. Поэтому 21 июня нельзя:
- Спорить, ругаться, материться, ссориться, разводить сплетни и клевету о ком-то.
- Проявлять агрессию в отношении кого-то, провоцировать на агрессию, злоупотреблять чьей-то слабостью.
- Шуметь, кричать, громко ссориться на публике.
- Оплакивать, грустить, тосковать о прошлом.
- Бездельничать и уклоняться от обязанностей, прогуливать работу.
Напомним, что скоро украинцы будут отмечать интересный народный праздник. Ранее мы писали, где можно отдохнуть в Киеве на Ивана Купала 2025.