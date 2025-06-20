Эти 5 вещей категорически запрещено делать в День летнего солнцестояния 2025

21 июня наступит самая короткая ночь в году и самый долгий день

В субботу, 21 июня 2025 года, наступает День летнего солнцестояния — астрономическое начало лета. Это событие, когда Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом и делает этот день самым длинным, а ночь — самой короткой в году, в противоположность зимнему солнцестоянию.

Летнее солнцестояние испокон веков играет важную роль в культуре многих народов мира. В этот день устраивали праздники в честь земли, природы и плодородия. Среди них — Солнцеворот, Мидсоммар, Ивана Купала и другие.

Когда летнее солнцестояние 2025: точное время

Астрономически это событие произойдет в субботу, 21 июня, в 05:41 по киевскому времени. Закат ожидается в 21:13, а световой день продлится 16 часов и 27 минут.

Отметим, что речь идет о летнем солнцестоянии, которое происходит в Северном полушарии. В то же время в Южном полушарии это явление наблюдается 21 или 22 декабря и символизирует не начало лета, а приход зимы.

Фото: freepik

Летнее солнцестояние 2025: что нельзя делать 21 июня

Во многих культурах этот день олицетворял изобилие жизни, единство с природой, плодородие и духовную силу. Наши предки в летнее солнцестояние устраивали обряды, чтобы избавиться от негатива, привлечь любовь, здоровье, благополучие и исполнение сокровенных желаний. Кроме традиций и примет, с этим особенным событием связано множество запретов, которые предостерегали от беды и неприятностей. Поэтому 21 июня нельзя:

Спорить, ругаться, материться, ссориться, разводить сплетни и клевету о ком-то. Проявлять агрессию в отношении кого-то, провоцировать на агрессию, злоупотреблять чьей-то слабостью. Шуметь, кричать, громко ссориться на публике. Оплакивать, грустить, тосковать о прошлом. Бездельничать и уклоняться от обязанностей, прогуливать работу.

Напомним, что скоро украинцы будут отмечать интересный народный праздник. Ранее мы писали, где можно отдохнуть в Киеве на Ивана Купала 2025.