Не делайте этого 22 июня, если не хотите остаться без денег до конца лета

Постарайтесь прислушаться к главным запретам этого дня

В воскресенье, 22 июня, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого мученика Евсевия, епископа Самосатского. По старому стилю этот праздник припадает на 5 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой мученик Евсевий, епископ Самосатский — христианский святой, живший в III веке. Он был епископом города Самосаты (территория современной Турции) и известен своей твердой верой и мужеством в период гонений на христиан. Святой не отрекся от своей веры и был подвергнут мучениям.

Что можно делать 22 июня:

В этот день рекомендуется обратиться с молитвой к святому Евсевию с просьбой о силе веры и помощи в преодолении трудностей;

В народе считали, что 22 июня — время, когда природа достигает особой силы, поэтому день лучше провести на свежем воздухе, собирать целебные травы;

Это благоприятный день для занятий самоанализом, медитацией, внутренней перезагрузкой.

Что можно и нельзя делать 22 июня, Фото: Freepik

Что нельзя делать 22 июня:

Не стоит начинать новых дела и проекты, особенно, если они касаются финансовых вопросов, что в этот день повышается риск ошибок и неудач;

Нельзя сегодня устраивать ссоры и конфликты. По народным поверьям, ссоры в этот день могут привести к затяжным неприятностям и негативу в семье и на работе;

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом

Не стоит давать в долг и брать взаймы. Считается, что финансовые операции в этот день могут привести к потерям и долговым проблемам, которые продлятся до конца лета.

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.