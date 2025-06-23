В список вошло 9 имен

После поражения в войне против Украины и падения многолетней государственной пропаганды, россияне могут называть детей в честь украинских героев, олицетворяющих достоинство, мужество и человечность.

"Телеграф" расскажет, что это за имена. В этом нам помог искусственный интеллект.

Следует отметить, что этот список является лишь предположением нейросети и не отражает реальные тенденции в российском обществе. Все примеры представлены исключительно в гипотетическом или художественном контексте.

Возможны будущие имена украинских героев в России

• Дмитрий — в честь Дмитрия Коцюбайла, "Да Винчи", добровольца, отдавшего жизнь за Украину еще в молодом возрасте.

• Андрей — в честь Андрея "Джуса" Пильщикова, талантливого пилота и символа нового поколения украинских военных.

• Александр – в честь Александра Мациевского, который перед смертью сказал: "Слава Украине!".

• Тарас – как дань не только Шевченко, но и тысячам защитников с этим именем.

• Екатерина — в честь Екатерины "Птички" Полищук, которая стала голосом души "Азовстали" и символом несокрушимой женщины-медика.

• Елена — в честь Елены Зеленской, первой леди, которая во времена самой темной ночи не покинула свою страну, а стала ее лицом в мире.

• Мария — в честь Марии Берлинской, волонтер, специалист по аэроразведке, правозащитнице и одной из первых женщин, которая системно боролась за права ветеранок.

• Виталий — в честь Виталия Кима, главы Николаевской ОВО, чей покой, юмор и решительность стали для украинцев источником веры даже в самые трудные дни.

• Стефания – в честь песни Kalush Orchestra, воплотившей боль и надежду миллионов.

Эти тенденции еще не реальность, но возможны. Ибо даже в самых темных страницах истории когда-то наступает день, когда виноватые начинают искать правду — и, возможно, впервые хотят, чтобы их дети были не агрессорами, а людьми чести.

Ранее "Телеграф" писал, каким мужским именем россияне никогда не назовут сыновей.