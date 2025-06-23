Укр

Не в честь Путина. Россияне часто называют детей именами этих украинских героев

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин будет в панике Новость обновлена 23 июня 2025, 11:22
Владимир Путин будет в панике. Фото Коллаж "Телеграф"

В список вошло 9 имен

После поражения в войне против Украины и падения многолетней государственной пропаганды, россияне могут называть детей в честь украинских героев, олицетворяющих достоинство, мужество и человечность.

"Телеграф" расскажет, что это за имена. В этом нам помог искусственный интеллект.

Следует отметить, что этот список является лишь предположением нейросети и не отражает реальные тенденции в российском обществе. Все примеры представлены исключительно в гипотетическом или художественном контексте.

Возможны будущие имена украинских героев в России

Дмитрий — в честь Дмитрия Коцюбайла, "Да Винчи", добровольца, отдавшего жизнь за Украину еще в молодом возрасте.

Андрей — в честь Андрея "Джуса" Пильщикова, талантливого пилота и символа нового поколения украинских военных.

Александр – в честь Александра Мациевского, который перед смертью сказал: "Слава Украине!".

Тарас – как дань не только Шевченко, но и тысячам защитников с этим именем.

Екатерина — в честь Екатерины "Птички" Полищук, которая стала голосом души "Азовстали" и символом несокрушимой женщины-медика.

Елена — в честь Елены Зеленской, первой леди, которая во времена самой темной ночи не покинула свою страну, а стала ее лицом в мире.

Мария — в честь Марии Берлинской, волонтер, специалист по аэроразведке, правозащитнице и одной из первых женщин, которая системно боролась за права ветеранок.

Виталий — в честь Виталия Кима, главы Николаевской ОВО, чей покой, юмор и решительность стали для украинцев источником веры даже в самые трудные дни.

Стефания – в честь песни Kalush Orchestra, воплотившей боль и надежду миллионов.

Эти тенденции еще не реальность, но возможны. Ибо даже в самых темных страницах истории когда-то наступает день, когда виноватые начинают искать правду — и, возможно, впервые хотят, чтобы их дети были не агрессорами, а людьми чести.

Ранее "Телеграф" писал, каким мужским именем россияне никогда не назовут сыновей.

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