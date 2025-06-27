"Не можешь остановить, возглавь". Проводник "УЗ" зажег на вечеринке в вагоне и стал звездой сети (видео)

Танцевал весь вагон

Проводник одного из поездов "Укрзализныци" стал звездой сети. В одной из поездок в его вагоне состоялась зажигательная вечеринка, и он был ее активным участником.

В сети опубликовали видео зажигательных танцев в поезде, которым авторы видео ехали на Драгобрат. Они поблагодарили проводника за круто проведенное время. На кадрах молодежь зажигает под трек Love украинской группы KAZAKY. Проводник – король вечеринки.

Видео менее чем за сутки набрало более 52 тысяч лайков и более 20 тысяч распространений. Украинцы активно комментируют зажигательную поездку.

Большинство в восторге, хотя некоторые и "ворчат", что кому-то мог мешать шум. Однако судя по количеству веселившихся людей — это был весь вагон. Некоторые также переживают, не уволят ли проводника после такого раскованного поведения. Есть и предложение создать петицию, чтобы ему выдали премию.

Многие комментаторы заявляют, что им также необходима поездка в таком вагоне, даже если ехать нет потребности. Выдвигают предложения, чтобы "Укрзализныця" ввела такие Partyвагоны на постоянной основе и заблаговременно анонсировала поездки.

"Это когда нельзя победить — стань главарем банды", "Надо будет написать заявление на этого уважаемого проводника, почему он не исполняет обязанности должным образом так как на видео, когда я еду в его смену", "Прикол в том, что это может быть его последний рабочий день благодаря таким видео", "За все существование Укрзализныци люди так не хотели путешествовать как после этого видео", "Существует Partybus, а это вероятно Partyвагон. УЗ должна ввести такое на постоянной основе", "Просьба в следующий раз делать афишу, я поеду даже если мне и не надо", — пишут украинцы.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы массово жалуются на невозможность купить билеты на поезда с началом летнего сезона. В сети поделились "лайфхаком", как обойти систему и "выловить" билеты. Часто на это всего 15-20 минут.