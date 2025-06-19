Не пустили в поезд с собакой: девушка рассказала, чем закончился скандал с "Укрзализныцей"

Пассажирка с животным была вынуждена добираться автостопом

Украинцы нередко выражают недовольство работой "Укрзализныци". Сейчас в сети разгорелся новый скандал – в поезд не пустили пассажирку с собакой и вернули только часть денег, потраченных на билеты. У собаки были все прививки и намордник, а владелица выкупила четыре места в вагоне.

На это Анастасия Ганнока пожаловалась в соцсети Threads. Она утверждает: проводник отказал ей в посадке из-за того, что собака ему "не понравилась". Также она намекает, что железнодорожник таким образом требовал взятку.

Девушка рассказала, что, пытаясь добраться из Хмельницкого до Смелы Черкасской области выкупила четыре места в плацкарте, которые формально образуют купе. Как она пояснила, ее заверили в том, что с животным можно ехать — главное, чтобы были выкуплены все четыре места. Но 18 июня проводник вагона №8 поезда 086Л Стець Михаил Васильевич не пустил ее в вагон.

"Причина? Ему просто "не понравилась" моя собака. У меня были все документы: ветпаспорт, прививка полный пакет, квитанции, намордник (даже предложила его надеть, хотя собака абсолютно спокойная и неагрессивная). Но проводник даже не попытался адекватно пообщаться. Вместо того начал фотографировать мою собаку и сказал, что не хочет нас брать", – говорится в публикации.

Девушка также рассказывает, что проводник спросил ее, почему она не воспользовалась другим поездом. А в кассе вместо поддержки или разрешения ситуации ей вернули 120 грн из 600, потому что "не важно, не пропустил вас проводник или вы опоздали".

Далее пассажирка описывает свои скитания в попытках добраться домой вместе с животным. По ее словам, автобусы не берут собак весом более 8 кг, поэтому пришлось ехать автостопом с ночевкой на автостанции.

"Я должна была приехать вчера в 23:16. Приехала сегодня в 12 часов дня. Вся истощенная. Моя собачка обессилена. И все лишь потому, что кому-то не понравилась моя "малая". Вопрос не в деньгах. Вопрос в отношении. В безразличии. И в системе, где проводник может себе позволить вот так обесценить человека и животного, или понятного объяснения, почему вы нас не взяли. Спасибо, Стец Михаил Васильевич, за то, что заставили меня и мою собаку добираться автостопом в жару, без альтернативы, помощи или уважения. PS. Интересно, это просто безразличие или желание "заработать сверху" на пассажирах с животными?", — пишет Анастасия.

В комментариях под сообщением мнения разделились. Часть людей писала, что проводник действовал согласно правилам, в которых указано, что крупных собак можно перевозить в купленном полностью купе, но не в плацкарте.

Другие комментаторы были возмущены тем, что пьяных мужчин пускают даже в женское купе, а собак, спасающих жизнь, вытаскивая людей из-под завалов, – нет. Кто-то даже сделал сравнение с постоянно кричащими детьми в пользу животных.

Сама Анастасия добавила в комментариях, что якобы по этому случаю завели административное и уголовное производство одновременно.

Напомним, "Укрзализныця" поднимает цены на напитки в поездах впервые за более 7 лет. Стоимость напитков в поездах "Интерсити" и горячих обедов пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.