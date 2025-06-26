Купить билет на поезд невозможно. Украинцы раскрыли секрет, как обойти систему – у вас считанные минуты

Украинка неделю охотилась на билет на поезд — что она узнала

Билеты на поезда в Украине сейчас купить проблематично. Украинцы массово жалуются на проблему с началом летнего сезона.

Пользователь TikTok с ником rufilinova1 рассказала, что она неделю буквально охотилась на билеты из Кривого Рога во Львов. Билетов нет ни на одну дату.

"Они не появляются ни в 8 утра, ни в 8 вечера, ни посреди дня", — рассказала украинка.

По ее словам, ее мама (для которой и пытаются купить билет) спросила кассира на вокзале Кривого Рога, почему купить билет невозможно. Кассир ответила женщине, что их выкупают перекупщики, когда открывается сезон.

"Потому что, цитирую, вы же понимаете, что билеты будут покупать за любые деньги, потому что людям нужно добраться", — описала ситуацию девушка.

В комментариях отметили, что перекупщики якобы не могут купить билеты, ведь в них указывается фамилия пассажира. Однако другие пассажиры ответили, что это не так, им удается купить билеты только через этих "посредников". От безысходности люди просят контакты перекупщиков.

В сети поделились "лайфхаком", как "выловить" билеты

Комментаторы активно поддержали автора видео. Многие также жалуются на большие затруднения с покупкой билетов.

"Я сейчас зашла на сайт, прямо в шоке. Из Запорожья во Львов идет 7 поездов, на 3 недели вперед нет ни одного билета. Это как? У меня весь город выезжает, а я не знаю", "Когда покупаешь нет билетов, а когда садишься в поезд вагоны пустые", — пишут в сети.

Пассажиры с опытом поделились секретом, как все же купить билет на поезд. По их словам, шанс есть ровно за 20 дней до даты поездки ровно в 8:00. Иногда в 8:15 билетов уже нет. Некоторые люди даже пользуются будильником, чтобы не упустить минуты, когда есть хоть какая-то вероятность купить билет.

"Единственная возможность купить билет ровно за 20 дней до поездки в 8:00", "Надо покупать билеты за 20 дней. Мы спланировали на 10 июля, я в 8 утра спокойно забронировала, но они продались буквально за 20 мин почти все", "Я часто езжу Львов-Киев … и установила определенные правила 1) устанавливаю будильник за 20 дней до даты путешествия на 8 утра, именно в это время выбрасывает Укрзализныця билеты", — делятся опытом пассажиры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему невозможно купить билеты на поезд в Сумы после 5 июля. Люди встревожились, что часть поездов в этот город отменяют.