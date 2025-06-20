Часть поездов в Сумы отменяют? Почему невозможно купить билеты

Пассажиры не могут купить ни одного билета после 5 июля.

Воспользоваться услугами "Укрзализныци" и купить билеты становится все сложнее, сначала — из-за технического сбоя. Пока же на одном направлении билетов вообще нет. Речь идет о станции Сумы.

На это обратили внимание сразу несколько пользователей сети. Действительно — купить билет в Сумы или из этого города невозможно на даты после 5 июля.

Билетов из Сум в Киев нет, несмотря на то, что до поезда меньше 20 дней

В то же время "Телеграф" проверил — на промежуточные станции в Сумской области, в частности Конотоп, билеты уже поступили в продажу. В частности, можно приобрести билеты на поезд "Шостка — Киев" на 8 июля.

Билеты из Конотопа в Киев есть

В общем, проблема с покупкой билетов затронула сразу несколько направлений, говорят в сети и связывают это с вероятным изменением расписания и маршрута движения железнодорожного транспорта. Также выложили неподтвержденный внутренний документ, согласно которому часть поездов из Сум планируют отменить в "связи с безопасной ситуацией". Другие же — перенаправить в обход некоторых населенных пунктов по другим маршрутам, в частности через Люботин и Гребенку. Таким образом, они не будут идти через промежуточные станции — в общей сложности речь идет о 5 поездах, утверждает пользователь Дмитрий Власенко. В том числе это касается маршрутов, курсирующих в западные области.

Часть населенных пунктов Сумщины может потерять поезда

Укрзализныця прокомментировала ситуацию, отметив, что любые изменения в движении поездов "принимаются в тесной координации с военным командованием и военно-гражданскими администрациями". Они также призывали не сеять панику, не имея всей полноты информации и рекомендовали ждать обновлений по поводу упомянутых маршрутов через официальные ресурсы.

"Вопрос по организации проезда пассажиров с Сумщины — находится в работе под оперативным контролем наивысшего уровня руководства Укрзализныци. В настоящее время движение поездов происходит согласно действующему расписанию движения без изменений", — говорится в ответе.

"Укрзализныця" просит дождаться официальной информации

Чтобы окончательно разобраться в ситуации с билетами и организацией маршрутов из Сум, "Телеграф" направил в АО "Укрзализныця" запрос на предоставление соответствующей информации. О предоставленном ответе сообщим читателям отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о повышении цен в поездах "Укрзализныци". Впервые за семь лет вырастет стоимость напитков.