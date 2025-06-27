"Не можеш приборкати, очоль". Провідник "УЗ" запалив на вечірці у вагоні і став зіркою мережі (відео)

Танцював увесь вагон

Провідник одного з поїздів "Укрзалізниці" став зіркою мережі. В одній з поїздок у його вагоні відбулася запальна вечірка й він був її активним учасником.

В мережі опублікували відео запальних танців у потязі, яким автори відео їхали на Драгобрат. Вони подякували провіднику за круто проведений час. На кадрах молодь запалює під трек Love українського гурту KAZAKY. Провідник — король вечірки.

Відео, менш як за добу набрало понад 52 тисячі лайків та понад 20 тисяч поширень. Українці активно коментують запальну поїздку.

Більшість в захваті, хоча деякі й "бурчать", що комусь міг заважати галас. Проте судячи з кількості людей, що веселилися — це був весь вагон. Дехто також переймається, чи не звільнять провідника після такої розкутої поведінки. Є й пропозиція створити петицію, щоб йому видали премію.

Багато коментаторів заявляють, що їм також необхідна поїздка в такому вагоні, навіть якщо їхати необхідності нема. Висувають пропозиції, щоб "Укрзалізниця" запровадила такі Partyвагони на постійній основі та завчасно анонсувала поїздки.

"Це коли не можна перемогти — стань главарем банди", "Треба буде написати заяву на цього шановного провідника, чому він не виконує обовʼязки належним чином так як на відео, коли я їду в його зміну", "Прикол в тому, що це може бути його останній робочий день завдяки таким відео", "За все існування Укрзалізниці люди так не хотіли подорожувати як після цього відео", "Існує Partybus, а це певно Partyвагон. УЗ має ввести таке на постійній основі", "Прохання наступного разу робити афішу, я поїду навіть якщо мені і не треба", — пишуть українці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці масово скаржаться на неможливість купити квитки на поїзди з початком літнього сезону. В мережі поділилися "лайфхаком", як обійти систему та "вполювати" квитки. Часто на це є лише 15-20 хвилин.