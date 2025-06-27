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Розы вас поблагодарят: лучшее удобрение для пышных бутонов

Автор
Наталья Дума
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Лучшее удобрение для роз
Лучшее удобрение для роз. Фото Freepik

Вам понадобятся два дешевых ингредиента

Розы, которые пышно цветут и хорошо растут, — мечта каждого огородника. Однако они нуждаются в заботливом уходе. Для того чтобы розы радовали нас своими бутонами, их нужно вовремя подкармливать натуральными средствами.

Одно из самых действенных удобрений – раствор из древесной золы. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет о лучшем удобрении для роз.

Чем подкормить розы

Что понадобится:

  • вода — 10 л;
  • зола — 200 г.

Как приготовить и применять

В воде растворяем золу. Лучше всего сделать это в ведре. Важно использовать именно чистую древесину, а не из печи или мангала.

1 литр удобрения нужно вливать в один куст розы. Вносить подкормку нужно раз в 3 недели в период активного роста (весна-лето). Не переусердствуйте — избыток калия может повредить баланс минералов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как помочь розам пережить жару. Мы поделились рецептом действенного удобрения.

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#Урожай #Розы #Удобрение