Розы вас поблагодарят: лучшее удобрение для пышных бутонов
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Вам понадобятся два дешевых ингредиента
Розы, которые пышно цветут и хорошо растут, — мечта каждого огородника. Однако они нуждаются в заботливом уходе. Для того чтобы розы радовали нас своими бутонами, их нужно вовремя подкармливать натуральными средствами.
Одно из самых действенных удобрений – раствор из древесной золы. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет о лучшем удобрении для роз.
Чем подкормить розы
Что понадобится:
- вода — 10 л;
- зола — 200 г.
Как приготовить и применять
В воде растворяем золу. Лучше всего сделать это в ведре. Важно использовать именно чистую древесину, а не из печи или мангала.
1 литр удобрения нужно вливать в один куст розы. Вносить подкормку нужно раз в 3 недели в период активного роста (весна-лето). Не переусердствуйте — избыток калия может повредить баланс минералов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как помочь розам пережить жару. Мы поделились рецептом действенного удобрения.