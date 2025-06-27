Троянди вам подякують: найкраще добриво для пишних бутонів

Вам знадобляться два дешеві інгредієнти

Троянди, які пишно цвітуть і гарно ростуть, — мрія кожного городника. Однак вони потребують турботливого догляду. Для того, щоб троянди радували нас своїми бутонами, їх треба вчасно підживлювати натуральними засобами.

Одне із найдієвіших добрив — розчин із деревної золи. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість про найкраще добриво для троянд.

Чим підживити троянди

Що знадобиться:

вода — 10 л;

зола — 200 г.

Як приготувати і застосовувати

У воді розчиняємо золу. Найкраще зробити це у відрі. Важливо використовувати саме чисту деревину, а не з печі чи мангалу. Обов'язково розчин повинен бути відстояним, а вливати його варто у зволожений ґрунт.

1 літр добрива треба вливати в один кущ троянди. Вносити підживку треба раз на 3 тижні в період активного росту (весна–літо).

Не перестарайтеся — надмір калію може зашкодити балансу мінералів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як допомогти трояндам пережити спеку. Ми поділилися рецептом дієвого добрива.