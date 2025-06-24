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Спасение для огородников: универсальное копеечное удобрение, которое спасет ваши растения

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Полезное удобрение для томатов, огурцов, клубники и т.д. Новость обновлена 24 июня 2025, 21:48
Полезное удобрение для томатов, огурцов, клубники и т.д.. Фото Коллаж Телеграф/freepik

Действенное и дешевое удобрение

Одно из самых простых, экологичных и действенных удобрений можно приготовить из ингредиентов, которые растут где угодно. Вам находится самая обычная крапива – это настоящее сокровище для огородников. Однако важно знать, каким растениям эта подкормка полезна, а каким вредит. А раньше мы рассказывали, какое удобрение поможет росту перца и помидоров.

Это удобрение содержит азот, калий и ферменты, стимулирующие рост растений и укрепляющие их. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет, как приготовить полезный настой для растений из крапивы.

Что можно подкармливать настойкой из крапивы

  • томаты;
  • огурцы;
  • клубника;
  • перец;
  • морковь.

Какие растения удобрять из крапивы нельзя:

  • лук;
  • чеснок;
  • бобовые растения (фасоль, горох).

Как приготовить крапивный настой:

Ингредиенты:

  • свежая измельченная крапива (без семян);
  • емкость: ведро или пластиковый бочонок (5–10 литров);
  • вода.
удобрение для помидоров, клубники, перца
Фото: freepik

Как приготовить удобрение из крапивы:

Половину емкости наполняем измельченной крапивой. Доверху заливаем водой. Накрываем крышкой и оставляем бродить на 10-14 дней в теплом месте. Раз в два-три дня перемешиваем. Определить, готов ли настой по цвету — он потемнеет и появится характерный запах. Перед использованием настой следует смешать с водой в пропорции 1:10. Перед внесением подкормки важно хорошо увлажнить почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда нужно собирать огурцы, чтобы они щедро плодоносили. Мы приготовили шпаргалку для дачников.

Теги:
#Крапива #Огород #Удобрение