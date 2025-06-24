Спасение для огородников: универсальное копеечное удобрение, которое спасет ваши растения

Действенное и дешевое удобрение

Одно из самых простых, экологичных и действенных удобрений можно приготовить из ингредиентов, которые растут где угодно. Вам находится самая обычная крапива – это настоящее сокровище для огородников. Однако важно знать, каким растениям эта подкормка полезна, а каким вредит. А раньше мы рассказывали, какое удобрение поможет росту перца и помидоров.

Это удобрение содержит азот, калий и ферменты, стимулирующие рост растений и укрепляющие их. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет, как приготовить полезный настой для растений из крапивы.

Что можно подкармливать настойкой из крапивы

томаты;

огурцы;

клубника;

перец;

морковь.

Какие растения удобрять из крапивы нельзя:

лук;

чеснок;

бобовые растения (фасоль, горох).

Как приготовить крапивный настой:

Ингредиенты:

свежая измельченная крапива (без семян);

емкость: ведро или пластиковый бочонок (5–10 литров);

вода.

Фото: freepik

Как приготовить удобрение из крапивы:

Половину емкости наполняем измельченной крапивой. Доверху заливаем водой. Накрываем крышкой и оставляем бродить на 10-14 дней в теплом месте. Раз в два-три дня перемешиваем. Определить, готов ли настой по цвету — он потемнеет и появится характерный запах. Перед использованием настой следует смешать с водой в пропорции 1:10. Перед внесением подкормки важно хорошо увлажнить почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда нужно собирать огурцы, чтобы они щедро плодоносили. Мы приготовили шпаргалку для дачников.