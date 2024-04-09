"Были антидепрессанты": певец Wellboy развеял слухи о своей наркотической зависимости

Артист заверил, что наркотиков никогда не было в его жизни

Украинский певец Wellboy, со скандалом разорвавший отношения со своим продюсером, опроверг слухи о том, что он злоупотребляет наркотиками. Артист посоветовал никогда не экспериментировать со своим здоровьем и не пытаться попробовать все, особенно вещества, которые способны вызвать физическую и психическую зависимость.

В интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" артист объяснил, что опыта употребления наркотиков у него нет. Нестабильность своего эмоционального состояния он объясняет другими причинами.

"За глаза в шоу-бизнесе говорят, что у вас моментами бывает не очень стабильное эмоциональное состояние. Оно возникает из-за того, что вы употребляли наркотики? Если да, то как вы справились?" – спросили у знаменитости.

Wellboy заверил, что не имеет наркотической зависимости

Wellboy ответил, что наркотиков никогда не было в его жизни. "Никому не советую. Это страшно", – высказался певец.

Истощенность и эмоциональные качели артист объясняет другими причинами, а также подчеркивает, что очень тщательно отбирает людей, которых впускает в свое пространство.

"Если люди на меня как-то влияют, то мое эмоциональное состояние меняется. Изменяется не к лучшему. Поэтому я очень тщательно подхожу к выбору людей, с которыми общаюсь. У меня не так много друзей и не так много людей, к которым я прислушиваюсь. Ищите своих людей, чтобы другие не провоцировали эмоциональной нестабильности", — подчеркнул артист.

Wellboy добавил, что обращался за помощью к врачам из-за депрессии и проходил соответствующую терапию. "Были антидепрессанты. Очень много я всего прошел, сейчас все хорошо…", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский певец Антон Крамер рассказал. что из-за укусов клещей страдает тяжелой болезнью. У артиста диагностировали болезнь Лайма на последней стадии.