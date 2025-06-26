Месть Сталина? Зачем в СССР массово высаживали опасный борщевик

Наиболее опасный борщевик Сосновского

В Советском Союзе существовало множество растений, целенаправленно внесенных на территорию СССР с определенной целью. Одним из таких растений был борщевик, или геркулесовое дерево, появившееся в стране в конце XIX века.

"Телеграф" расскажет, почему его массово высаживали в СССР. Этому есть две причины.

Этот мощный и быстрорастущий кустарник известен своей поразительной высотой и крепкими стеблями, покрытыми колючками. Его неприхотливость и способность адаптироваться к разным условиям сделали его популярным в сельском хозяйстве и экологических проектах.

Что такое борщевик

Кстати, в Виннице обнаружили огромные заросли борщевика. Подробнее — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Для чего в СССР сажали борщевик

Применение в сельском хозяйстве: борщевик был популярен среди советских фермеров, так как его корни способны фиксировать азот в почве, обогащая его. Это позволяло снижать расходы на азотные удобрения и повышать урожайность растений.

Противоэрозионные меры: борщевик был эффективным средством борьбы с эрозией почвы. Его крепкие корни служили естественными собственниками почвы, предотвращая смыв плодородного слоя.

Хотели как лучше, а получилось как обычно

Борщевик – ядовитое гигантское растение, достигающее в высоту 4-х метров, а при контакте с ним можно получить сильные ожоги, в отдельных случаях способные привести к летальному исходу.

Растение иногда называют "местой Сталина", ведь именно по его указанию культуру начали завозить в Украину. Она оказалась непригодной для кормления скота и опрокинулась в дикую природу. На Правобережье и западе Украины он распространен больше всего — захватил множество берегов рек, обочины дорог и т.д. Наиболее опасен борщевик Сосновского, но он может переопыляться с другими видами и создавать ядовитые гибриды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утоляли жажду в СССР.