Без этого не проходили серые будни СССР: как утоляли жажду в те времена

"Телеграф" расскажет из чего делали любимые напитки Советского Союза

Люди в СССР от жары спасались не только известным мороженым и нырянием в водоемы. Летом были популярны самые разные напитки.

"Телеграф" расскажет, какие напитки любили советские люди. Иногда при их употреблении забывали даже о гигиене.

Какие напитки было принято пить в СССР

Часто хозяйки баловали свою семью компотами. Их закрывали даже на зиму, чтобы не покупать в магазине. Использовали для этого чаще всего яблоки, абрикосы и вишни. Также популярным напитком был компот из высушенных фруктов и ягод.

Многие еще помнят белые или желтые бочки с надписью "Квас". Его пытались быстро разливать покупателям, ведь чем быстрее лить, тем больше пены. Благодаря этой уловке из каждой бочки продавщица имела свои 5-6 рублей.

Квас в СССР

Популярны были также автоматы с газировкой. О существовании одноразовых стаканчиков тогда еще не подозревали все пили из общего граненого, предварительно его помыл.

В гастрономах продавались соки в банках. На прилавках можно было увидеть квас, однако огромной популярностью пользовалась газировка из магазина.

Ее любили даже высокопоставленные должностные лица. Например, Иосиф Сталин предпочел лимонад, а Никите Хрущеву больше нравились напитки из груши или апельсина.

Особой популярностью пользовались несколько видов газировки. Среди них "Байкал", "Дюшес", "Крем-Сода".

Лимонады в СССР

"Байкал" появился сразу после "Кока-колы" и существенно отличался по составу.

"Дюшес" со вкусом груши любили дети – напиток был неотъемлемой частью дня рождения и других праздников. Стоял он несколько копеек и школьники часто покупали его после занятий.

Крем-соду делали из цитрусовых и ванили. Почему-то этот напиток был менее популярен, чем предыдущий.

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