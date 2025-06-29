Могила героя Украины Василия Слипака: как она выглядит спустя 9 лет после его гибели на фронте

"Миф" погиб от пули снайпера в этот день в 2016 году

Ровно девять лет назад, 29 июня 2016 года, не стало всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака. Львовянин, который ушел со сцены, чтобы бороться за независимость Украины против российских оккупантов, погиб в бою от пули снайпера на 42 году жизни.

До войны артист жил и работал во Франции, но вернулся на родину и в качестве добровольца отправился на службу в зону АТО. "Телеграф" рассказывает, что известно о Василии Слипаке, где похоронен воин и как выглядит его могила.

Ушел со сцены на войну с врагом

Родился 20 декабря 1974 года во Львове. С детства любил музыку и уже в 9 лет его приняли в знаменитую львовскую хоровую капеллу "Дударик", с которой он 10 лет выступал на престижных сценах по всему миру.

В 19 лет Василий стал лауреатом музыкального конкурса во Франции, после чего отправился в гастрольный тур по Франции, Германии и Польше, а спустя четыре года он вошел в труппу Парижской национальной оперы.

Когда в 2013 году в Украине началась Революция Достоинства, Слипак активно поддерживал протесты в Париже и направлял все свои заработки на помощь Майдану. С началом войны на Донбассе он занялся волонтерской деятельностью, в частности стал сооснователем организации "Fraternité Ukrainienne" ("Украинское Братство").

В 2015 году Василий оставил оперную карьеру и присоединился к добровольческому украинскому корпусу "Правый Сектор". Под позывным "Миф" он отправился в зону боевых действий, в район Донецкого аэропорта. После ранения он ненадолго покинул фронт, но уже в 2016 году вновь вернулся на передовую. 29 июня того же года Василий Слипак погиб от пули врага. На следующий день воина наградили орденом "За мужество" I степени. В феврале 2017 года Слипаку было посмертно присвоено звание Героя Украины.

Где похоронен Василий Слипак: фото могилы

Василий Слипак похоронен на Поле почетных захоронений № 76 на Лычаковском кладбище во Львове. На месте захоронения сначала был установлен деревянный крест с табличкой, а затем герою поставили памятник из танского гранита. Надпись на нем покрыто сусальным золотом.

Напомним, что с разницей в 8 лет умер родной брат Василия Слипака. Ранее мы рассказывали, что известно про Ореста Слипака.