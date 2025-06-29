Могила героя України Василя Сліпака: як вона виглядає через 9 років після його загибелі на фронті

"Міф" загинув від кулі снайпера цього дня у 2016 році

Рівно дев’ять років тому, 29 червня 2016-го, не стало всесвітньо відомого українського оперного співака Василя Сліпака. Львів’янин, який пішов зі сцени, щоби боротися за незалежність України проти російських окупантів, загинув у бою від кулі снайпера на 42 році життя.

До війни артист жив і працював у Франції, але повернувся на батьківщину і як доброволець вирушив на службу в зону АТО. "Телеграф" розповідає, що відомо про Василя Сліпака, де поховано воїна і як виглядає його могила.

Пішов зі сцени на війну з ворогом

Народився 20 грудня 1974 року у Львові. З дитинства любив музику і вже у 9 років його прийняли до знаменитої львівської хорової капели "Дударик", з якою він 10 років виступав на престижних сценах по всьому світу.

У 19 років Василь став лауреатом музичного конкурсу у Франції, після чого вирушив у гастрольний тур Францією, Німеччиною та Польщею, а через чотири роки він увійшов до трупи Паризької національної опери.

Коли у 2013 році в Україні розпочалася Революція Гідності, Сліпак активно підтримував протести в Парижі та спрямовував усі свої заробітки на допомогу Майдану. З початком війни на Донбасі він зайнявся волонтерською діяльністю, зокрема став співзасновником організації "Fraternité Ukrainienne" ("Українське Братство").

2015 року Василь залишив оперну кар’єру та приєднався до добровольчого українського корпусу "Правий Сектор". Під позивним "Міф" він вирушив у зону бойових дій, у район Донецького аеропорту. Після поранення він ненадовго покинув фронт, але вже 2016 року знову повернувся на передову. 29 червня того ж року Василь Сліпак загинув від кулі ворога. Наступного дня воїна нагородили орденом "За мужність" І ступеня. У лютому 2017 року Сліпаку було посмертно надано звання Героя України.

Де поховано Василя Сліпака: фото могили

Василь Сліпак похований на Полі почесних поховань №76 на Личаківському цвинтарі у Львові. На місці поховання спочатку було встановлено дерев’яний хрест із табличкою, а потім герою поставили пам’ятник із танського граніту. Напис на ньому покритий сусальним золотом.

Нагадаємо, що з різницею у 8 років помер рідний брат Василя Сліпака. Раніше ми розповідали, що відомо про Ореста Сліпака.