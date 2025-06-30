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Скидка на обучение. Кто из украинцев сможет вернуть часть средств, ушедших на образование

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Выплаты Новость обновлена 30 июня 2025, 13:29
Выплаты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Средства вернутся в течение 60 дней

Украинцы смогут получить часть денег за обучение. Это касается не только студентов, но и родителей, дети которых ходят в садик, школу, на кружки и тому подобное.

Государство вернет 18% суммы, потраченной на оплату обучения. Она доступна всем гражданам, официально трудоустроенным и уплачивающим налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как сообщает Финкульт.

Получить такую скидку можно за расходы, осуществленные в предыдущем году путем подачи налоговой декларации до конца текущего года.

Какие расходы учитываются

Возврат части средств возможен за оплату обучения в таких украинских образовательных учреждениях:

  • детские садики (дошкольное образование);
  • кружки, секции, музыкальные школы (внешкольное образование);
  • школы (общее среднее образование);
  • заведения профессионального образования (техникумы, профтехучилища);
  • колледжи и университеты (высшее образование).

Кто может пользоваться налоговой скидкой?

Право на получение скидки имеют:

  • официально трудоустроены граждане, уплачивающие НДФЛ;
  • родители, оплачивающие обучение детей;
  • студенты, самостоятельно платящие за свое обучение и имеющие официальный доход;
  • опекуны, попечители и приемные родители, финансирующие образование подопечных.

Как оформить налоговую скидку?

Чтобы получить компенсацию, нужно:

  1. Подготовить подтверждающие документы – договоры, квитанции, чеки;
  2. взять справку о доходах за отчетный год (форма №3);
  3. Подать декларацию о доходах и имущественном положении в налоговую службу до 31 декабря текущего года за предыдущий;
  4. Дождаться возврата средств, которое произойдет в течение 60 дней после подачи документов.

Куда подавать документы?

Весь пакет документов подается в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации до 31 декабря текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие профессии будут наиболее нужны в Украине.

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