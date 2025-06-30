Скидка на обучение. Кто из украинцев сможет вернуть часть средств, ушедших на образование
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Средства вернутся в течение 60 дней
Украинцы смогут получить часть денег за обучение. Это касается не только студентов, но и родителей, дети которых ходят в садик, школу, на кружки и тому подобное.
Государство вернет 18% суммы, потраченной на оплату обучения. Она доступна всем гражданам, официально трудоустроенным и уплачивающим налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как сообщает Финкульт.
Получить такую скидку можно за расходы, осуществленные в предыдущем году путем подачи налоговой декларации до конца текущего года.
Какие расходы учитываются
Возврат части средств возможен за оплату обучения в таких украинских образовательных учреждениях:
- детские садики (дошкольное образование);
- кружки, секции, музыкальные школы (внешкольное образование);
- школы (общее среднее образование);
- заведения профессионального образования (техникумы, профтехучилища);
- колледжи и университеты (высшее образование).
Кто может пользоваться налоговой скидкой?
Право на получение скидки имеют:
- официально трудоустроены граждане, уплачивающие НДФЛ;
- родители, оплачивающие обучение детей;
- студенты, самостоятельно платящие за свое обучение и имеющие официальный доход;
- опекуны, попечители и приемные родители, финансирующие образование подопечных.
Как оформить налоговую скидку?
Чтобы получить компенсацию, нужно:
- Подготовить подтверждающие документы – договоры, квитанции, чеки;
- взять справку о доходах за отчетный год (форма №3);
- Подать декларацию о доходах и имущественном положении в налоговую службу до 31 декабря текущего года за предыдущий;
- Дождаться возврата средств, которое произойдет в течение 60 дней после подачи документов.
Куда подавать документы?
Весь пакет документов подается в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации до 31 декабря текущего года.
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