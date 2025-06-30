Скидка на обучение. Кто из украинцев сможет вернуть часть средств, ушедших на образование

Средства вернутся в течение 60 дней

Украинцы смогут получить часть денег за обучение. Это касается не только студентов, но и родителей, дети которых ходят в садик, школу, на кружки и тому подобное.

Государство вернет 18% суммы, потраченной на оплату обучения. Она доступна всем гражданам, официально трудоустроенным и уплачивающим налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как сообщает Финкульт.

Получить такую скидку можно за расходы, осуществленные в предыдущем году путем подачи налоговой декларации до конца текущего года.

Какие расходы учитываются

Возврат части средств возможен за оплату обучения в таких украинских образовательных учреждениях:

детские садики (дошкольное образование);

кружки, секции, музыкальные школы (внешкольное образование);

школы (общее среднее образование);

заведения профессионального образования (техникумы, профтехучилища);

колледжи и университеты (высшее образование).

Кто может пользоваться налоговой скидкой?

Право на получение скидки имеют:

официально трудоустроены граждане, уплачивающие НДФЛ;

родители, оплачивающие обучение детей;

студенты, самостоятельно платящие за свое обучение и имеющие официальный доход;

опекуны, попечители и приемные родители, финансирующие образование подопечных.

Как оформить налоговую скидку?

Чтобы получить компенсацию, нужно:

Подготовить подтверждающие документы – договоры, квитанции, чеки; взять справку о доходах за отчетный год (форма №3); Подать декларацию о доходах и имущественном положении в налоговую службу до 31 декабря текущего года за предыдущий; Дождаться возврата средств, которое произойдет в течение 60 дней после подачи документов.

Куда подавать документы?

Весь пакет документов подается в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации до 31 декабря текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие профессии будут наиболее нужны в Украине.