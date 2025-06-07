Эти профессии будут наиболее затребованными в Украине: куда поступать молодежи, чтобы не остаться без работы

Некоторые профессии будут иметь стратегическое значение

Украина в вопросах подготовки будущих специалистов намерена сфокусироваться на пяти направлениях. Профессии из этих категорий будут наиболее затребованными в ближайшем будущем.

Об этом рассказал "Телеграфу" заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Больше по теме можно прочитать в материале: "Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессиях будущего и выезде подростков за границу

"Логика наших приоритетов: человек, инфраструктура, интеллект, технологии и аграрная основа", — сказал он.

По его словам, к первой категории относятся учителя, врачи, терапевты-реабилитологи и психологи. На все эти специальности будет большое количество бюджетных мест и все они имеют огромные перспективы для трудоустройства.

Вторая группа связана с развитием инфраструктуры государства. Сюда относится всё, что связано с транспортом, включая авиацию, строительством, энергетикой, механикой и промышленной химией. По словам замминистра, после войны Украину придется отстраивать и заниматься этим будут специалисты в этих областях.

К третьей категории относится подготовка ученых, поскольку без сильной науки страна не имеет долгосрочной перспективы. Однако в настоящем времени такие отрасли, как физика, химия и биология не особо популярны среди абитуриентов, хотя правительство делает всё, чтобы они выглядели более привлекательными для молодежи.

Четвертая категория включает в себя развитие компьютерных наук, так как Украина уже давно заняла место среди крупнейших ИТ-центров Европы. Пятым приоритетом будет развитие сельского хозяйства, как фундамента украинской экономики.

Напомним, ранее Винницкий объяснил, почему массовый выезд украинцев в возрасте 16-17 лет не является катастрофой, и сколько молодых людей после выезда возвращаются на родину.