Осенью педагогов ждет сюрприз. Что готовит Минобразования

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала, что изменится для учителей

Осенью 2025 года Министерство образования и науки Украины представит обновленную систему повышения квалификации для учителей. Для этого будет введен новый принцип финансирования.

Этот принцип осенью этого года будет называться "деньги ходят за учителем". Об этом на брифинге рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Главной целью этого проекта является изменение принципа финансирования. Правительство будет выделять педагогу средства, которые будут "ходить" за ним. В свою очередь человек самостоятельно будет определять, на какие курсы хочет потратить эти деньги.

Сейчас пока что нет информации, как именно будет работать этот механизм и через какие платформы. Кроме того, еще не рассказали о конкретных суммах, которые будут выделять на повышение квалификации. Все это можно будет узнать только осенью этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить обучение в Украине в текущем году. "Удорожание" коснется 15 специальностей, среди которых есть менеджмент, экономика, туризм и журналистика, хотя их популярность не отвечает потребностям рынка.