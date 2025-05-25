Агроном дешевле юриста: сколько обойдется обучение в 2025 году

Украина должна прийти к тому, что стоимость обучения на бюджете и стоимость обучения на контракте должны быть приравнены по всем специальностям

Высшее образование в наше время ценное и очень дорогое. В 2025 году, например, вступление на "право" будет гораздо дороже.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью "РБК-Украина". По его словам, кроме "права" наибольший рост цен затронет еще 15 специальностей, популярность которых не отвечает реальным потребностям рынка труда. Среди них:

Менеджмент

Экономика

Туризм

Журналистика

Бюджет платит за одного студента больше, чем стоимость контракта

Для этих специальностей введена так называемая "индикативная себестоимость", которая приравнивает стоимость контрактного обучения к сумме, которую государство выплачивает за бюджетных студентов.

"У нас в высшем образовании большая системная проблема: бюджет платит за одного студента больше, чем стоимость контракта. Со временем мы должны дойти до того, что стоимость обучения на бюджете и стоимость обучения на контракте должны быть приравнены по всем специальностям", — говорит Винницкий.

Он добавил, что в 2025 году это сделано только для тех специальностей, которые больше всего в спросе и меньше всего нужны для рынка труда – то же право, экономика, менеджмент и т.д.

Агрономы будут платить меньше

В то же время, для других специальностей сохраняется рыночная стоимость. Винницкий привел пример агрономии: "Для человека, поступающего на агронома, бюджет выплачивает примерно 60 тысяч гривен, а контракт часто стоит 30-35 тысяч".

Замминистра подчеркнул, что повышать цены на такие специальности нежелательно, поскольку часто речь идет о поступающих из сельской местности, у которых нет достаточных доходов.

Целью новшества является сбалансирование спроса и предложения на рынке образовательных услуг и направление абитуриентов к специальностям, которые реально нужны экономике страны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в социальных сетях активно распространялась информация о сокращении летних каникул для украинских школьников с трех до двух месяцев. Это вызвало беспокойство среди родителей, которые считают, что дети вынуждены будут учиться до конца июня и будут иметь меньше времени на отдых.