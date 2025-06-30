Знижка на навчання. Хто з українців зможе повернути частину коштів, як пішли на освіту

Кошти повернуться протягом 60 днів

Українці зможуть отримати частину грошей за навчання. Це стосується не тільки студентів, а ще й батьків, діти яких ходять в садок, школу, на гуртки тощо.

Держава поверне 18% від суми, витраченої на оплату навчання. Вона доступна всім громадянам, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), як повідомляє Фінкульт.

Отримати таку знижку можна за витрати, здійснені у попередньому році, шляхом подання податкової декларації до кінця поточного року.

Які витрати враховуються

Повернення частини коштів можливе за оплату навчання у таких українських освітніх закладах:

дитячі садочки (дошкільна освіта);

гуртки, секції, музичні школи (позашкільна освіта);

школи (загальна середня освіта);

заклади професійної освіти (технікуми, профтехучилища);

коледжі та університети (вища освіта).

Хто може скористатися податковою знижкою?

Право на отримання знижки мають:

офіційно працевлаштовані громадяни, які сплачують ПДФО;

батьки, які оплачують навчання дітей;

студенти, які самостійно платять за своє навчання і мають офіційний дохід;

опікуни, піклувальники та прийомні батьки, що фінансують освіту підопічних.

Як оформити податкову знижку?

Щоб отримати компенсацію, потрібно:

Підготувати підтверджувальні документи – договори, квитанції, чеки; Взяти довідку про доходи за звітний рік (форма №3); Подати декларацію про доходи й майновий стан до податкової служби до 31 грудня поточного року за попередній; Дочекатися повернення коштів, яке відбудеться протягом 60 днів після подання документів.

Куди подавати документи?

Весь пакет документів подається до податкової інспекції за місцем вашої реєстрації до 31 грудня поточного року.

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