Категорически не делайте этого 2 июля, чтобы избежать проблем с деньгами до конца года
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Придерживайтесь основных запретов и традиций
В среду, 2 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, празднуют возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. По старому стилю этот праздник припадает на 15 июля.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Этот праздник символизирует защиту и покров Пресвятой Богородицы, которая, согласно преданиям, не раз чудесным образом спасала город и его жителей. Во время осады Константинополя святую ризу опускали в воды Босфора, и бурные волны, словно по воле небес, разносили вражеские корабли, оберегая город от гибели. Из Константинополя ее перевезли во Влахернский храм.
Что можно делать 2 июля:
- В этот день следует посетить храм, помолиться Пресвятой Богородице и попросить о ее о защите и заступничестве;
- Сегодня следует совершать благотворительные дела, в частности помогать нуждающимся;
- В народе этот день считался хорошим для проведения обрядов и ритуалов, направленных на защиту дома, семьи и здоровья;
- Разрешается в этот день заниматься легкой домашней работой.
Что нельзя делать 2 июля:
- В этот день не стоит ссориться и ругаться, чтобы не навлечь бед и сохранить мир в семье и доме;
- Нельзя начинать важные дела и проекты, потому что можно столкнуться с препятствиями;
- Нельзя брать и давать деньги в долг. Считалось, что займы, оформленные в этот день, принесут убытки или не будут возвращены до конца года. День считается также неудачным для финансовых сделок;
- Сегодня нельзя заниматься ремонтом и перестановкой дома. В народе верили, что в такой день такие перемены могут нарушить энергетический баланс и принести неудачи.
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