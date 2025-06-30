Самое время для повторного посева зелени, высадки капусты и перца: посевной календарь на июль 2025

Спланируйте посадку огородных культур с помощью посевного календаря

В разгар лета в июле самое время заняться посадкой некоторых огородных культур или же их повторного посева. Во второй месяц лета есть благоприятные и неблагоприятные дни для огородных работ. Планируя посадку, учитывайте этот фактор.

"Телеграф" подготовил посевной календарь на июль 2025, чтобы вы могли ориентироваться в датах посадки тех или иных овощей и культур.

Посевной календарь на июль 2025

Благоприятные дни в июле для посадки картофеля — 11, 18, 19 число. Выбирайте для посадки здоровые бульбы и к поздней осени соберете урожай.

Морковь и свеклу повторно можно высевать 11, 18, 19 июля. В эти же дни можно прореживать грядки для лучшего роста входов.

Посадку рассады помидоров в открытый грунт планируйте на 5, 6, 9, 11, 18, 19 июля.

Повторный высев огурцов можно сделать 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19 июля. Так вы получите более поздний, но щедрый урожай.

Рассаду перцев и баклажанов в открытый грунт можно делать 2-6, 11, 18, 19, 29-31 июля.

Поздние сорта капусты успеют вырасти к осени, если посадить рассаду в грунт 2-8, 27-31 июля.

Укроп, петрушку, рукколу можно сеять в открытый грунт 2-9, 11, 14, 15, 18, 19, 29-31 июля.

Благоприятные дни для повторного посева редиски и редьки — 2-9, 11, 18, 19, 29-31 июля.

Хорошо приживутся кабачки и тыквы, если посадить их 2-6, 9, 11, 14, 18, 19, 29-31 июля.

Лук также можно сажать в июле. Благоприятные дни для посадки лука — 2-9, 11, 14, 18, 19, 29-31 июля.

Повторная посадка бобовых, таких как горох и фасоль, благоприятна 2-6, 9, 11, 18-22, 29-31 июля.

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