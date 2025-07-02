Категорично не робіть цього 2 липня, щоб уникнути проблем з грошима до кінця року

Дотримуйтесь основних заборон та традицій

У середу, 2 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, святкують покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. За старим стилем це свято припадає на 15 липня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це свято символізує захист і покрив Пресвятої Богородиці, яка, за переказами, неодноразово чудесним чином рятувала місто та його мешканців. Під час облоги Константинополя її ризу опускали у води Босфору, і бурхливі хвилі, наче волею небес, розносили ворожі кораблі, оберігаючи місто від загибелі. З Константинополя її перевезли до Влахернського храму.

Що можна робити 2 липня:

Цього дня слід відвідати храм, помолитися Пресвятій Богородиці та попросити її про захист та заступництво;

Сьогодні слід здійснювати благодійні справи, зокрема допомагати нужденним;

У народі цей день вважався хорошим для проведення обрядів та ритуалів, спрямованих на захист будинку, сім’ї та здоров’я;

Дозволяється цього дня займатися легкою домашньою роботою.

Що не можна робити 2 липня:

Цього дня не варто сваритися і лаятись, щоб не спричинити бід і зберегти мир у сім’ї та домі;

Не можна розпочинати важливі справи та проєкти, тому що можна зіткнутися з перешкодами;

Не можна брати й давати гроші у борг. Вважалося, що позики, оформлені цього дня, завдадуть збитків або не повернуть до кінця року. День вважається також невдалим для фінансових операцій;

Сьогодні не можна займатися ремонтом та перестановкою в будинку. У народі вірили, що такого дня такі зміни можуть порушити енергетичний баланс і принести невдачі.

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