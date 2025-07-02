Не пропустите Оленье полнолуние. Украинцы будут в первом ряду небесного театра

Наблюдение за луной советуют начать сразу после заката

Уже 10 июля украинцы смогут наблюдать июльское полнолуние, которое называют "оленьим". Такое название ему дали коренные американские племена, заметившие, что именно в этот период у молодых самцов оленей начинают отрастать новые рога.

Когда наступит максимальная фаза Оленьего полнолуния

Максимальная фаза Оленьего полнолуния в этом году наступит поздно вечером 10 июля — в 23:36 по киевскому времени. Это очень удачное время, Украина вместе со всей Европой окажутся "в первом ряду" этого небесного театра, ведь пик полнолуния придется на темное время суток, пишет Universe Space Tehc.

Максимальная фаза — это короткий миг, однако месяц будет идеально полным и ярким три ночи подряд: с 9 на 10, с 10 на 11 (пик) и с 11 на 12 июля. Нынешнее июльское полнолуние состоится в созвездии Стрельца.

Оленье полнолуние

Как максимально насладиться зрелищем Оленьего полнолуния

Наблюдение за месяцем советуют начать 10 июля сразу после заката. Он появится на юго-востоке, и в первые минуты будет максимально большим и ярким. Это не менее увлекательное зрелище, чем момент максимальной фазы.

Конечно, увидеть эту красоту можно будет только при ясном небе. Лучше всего наблюдать полнолуние с места, где можно видеть горизонт, подальше от городских огней.

Другие названия Оленьего полнолуния

Грозовое полнолуние (Thunder Moon)

Июльские дни и ночи часто отмечены грозами, небо разрезают молнии и освещают вспышки. Индейские племена и первые колонисты именно так назвали полнолуние в июле.

Малиновое полнолуние (Raspberry Moon)

Для племен в лесах Северной Америки Луна была естественным календарем. Когда они видели полнолуние на июльском небе, понимали, что пора собирать дикие ягоды — малина, черника и другие ягоды набрали максимум сладости.

Лососевое полнолуние (Salmon Moon)

Для жителей тихоокеанского побережья Северной Америки это было важное полнолуние. Ведь именно в июле лосось шел на нерест, что предвещало сытость на следующую зиму.

Ранее Телеграф рассказывал, что с 1 по 6 июля в ночном небе будет очень заметен Меркурий. После захода Солнца на западно-северо-западном горизонте будет видна эта самая маленькая планета невооруженным глазом. В этот момент он будет находиться в созвездии Рака.