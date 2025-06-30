Неуловимый Меркурий: в июле планету можно увидеть во всей красе

Главные астрономические события первой недели июля: Меркурий на вечернем небе, а Уран будет у Венеры

Не успел на небе закончиться первый звездолет лета Июньские Боотиды, как для астрономов и интересующих космос украинцев представилась возможность лучше рассмотреть самую маленькую планету Солнечной системы — Меркурий. И это еще не все достопримечательности на небе в первую неделю июля.

С 1 по 6 июля Меркурий будет очень заметен. После захода Солнца на западно-северо-западном горизонте будет видна эта самая маленькая планета невооруженным глазом. В этот момент он будет находиться в созвездии Рака.

Ярче всего его будет видно в Южном полушарии 4 июля примерно в 6 утра по Киеву, однако в тот же вечер в Украине можно будет увидеть достаточно четко. Накануне Меркурий приблизится к звездному скоплению Улей. Это также можно увидеть невооруженным глазом, но в телескопе зрелище будет более впечатляющим.

4 июля состоится еще одно действо на небе — одновременно можно будет увидеть Уран и Венеру. Встреча состоится 4 июля в 15:45 по Киеву, поэтому в момент ближайшего сближения увидеть их с территории Украины не получится — Солнце будет высоко, а небо слишком яркое.

После захода Солнца 4 июля обе планеты все еще будут близко друг к другу, и их можно будет наблюдать на вечернем небе. Венеру – невооруженным глазом (она очень яркая), а для Урана понадобится бинокль или телескоп, потому что его звездная величина – +5,8. Нужно выйти на открытую местность и после заката ориентировочно с 21:30 до 22:30 искать обе планеты низко над западным горизонтом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода готовит Украине в июле очень горячие сюрпризы. Температура вырастет сразу на 10 градусов, местами ждут засухи.