Не пропустіть Оленячу повню. Українці будуть в першому ряду небесного театру

Спостереження за місяцем радять почати одразу після заходу сонця

Вже 10 липня українці зможуть спостерігати липневу повню, яку називають "оленяча". Таку назву їй дали корінні американські племена, які помітили, що саме в цей період у молодих самців оленів починають відростати нові роги.

Коли настане максимальна фаза Оленячої повні

Максимальна фаза Оленячої повні цього року настане пізно ввечері 10 липня — о 23:36 за київським часом. Це дуже вдалий час, Україна разом зі всією Європою опиняться "в першому ряду" цього небесного театру, адже пік повні припаде на темний час доби, пише Universe Space Tehc.

Максимальна фаза — це коротка мить, проте, місяць буде ідеально повним та яскравим три ночі поспіль: з 9 на 10, з 10 на 11 (пік) та з 11 на 12 липня. Цьогорічна липнева повня відбудеться у сузір’ї Стрільця.

Оленяча повня

Як максимально насолодитися видовищем Оленячої повні

Спостереження за місяцем радять почати 10 липня одразу після заходу сонця. Він з'явиться на південному сході, й у перші хвилини буде максимально великим та яскравим. Це не менш захопливе видовище, ніж момент максимальної фази.

Звичайно, побачити цю красу можна буде лише за умови ясного неба. Найкраще спостерігати повню з місця, де можна бачити горизонт, подалі від міських вогнів.

Інші назви Оленячої повні

Грозова повня (Thunder Moon)

Липневі дня та ночі часто відзначені грозами, небо розрізають блискавки та освячують спалахи. Індіанські племена та перші колоністи саме так назвали повню у липні.

Малинова повня (Raspberry Moon)

Для племен у лісах Північної Америки Місяць був природним календарем. Коли вони бачили повню на липневому небі, розуміли, що настав час збирати дикі ягоди — малина, чорниця та інші ягоди набрали максимум солодкості.

Лососева повня (Salmon Moon)

Для жителів тихоокеанського узбережжя Північної Америки, це був важливий місяць. Адже саме в липні лосось йшов на нерест, що віщувало ситість на наступну зиму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 по 6 липня в нічному небі буде дуже помітний Меркурій. Після заходу Сонця на західно-північно-західному горизонті буде видно цю найменшу планету неозброєним оком. В цей момент він перебуватиме у сузір'ї Рака.