Здесь можно найти обломок метеорита или алмаз: уникальное место в Винницкой области (фото, видео)

Целебные камни и космическая энергия — все это сохраняет "звездная рана" украинской земли

400 миллионов лет назад в Землю попал метеорит — его следует Ильинецкая астролемба (звездная рана из латыни) в Винницкой области. Это один из семи метеоритных кратеров в Украине и наиболее доступный. В 70-х здесь нашли алмазы. Из важнейших находок — самый большой в мире агат.

Ученые определили, что метеорит весил 40 миллионов тонн и имел диаметр до 300 метров. Удар оставил кратер диаметром 7 км и глубиной до 800 метров. Сейчас очертания частично стерлись и продолжают разрушаться. Кроме драгоценностей, здесь находили немало метеоритных камней — трехкилограммовый обломок в Винницком планетарии оценили в 200 тысяч долларов. На глубине примерно 700 метров, по расчетам ученых, до сих пор лежит ядро метеорита.

Обзорные площадки в кратере

Внешне это несколько карьеров и разбросанные камни причудливой формы. В 2018 году кратер получил статус геологической памятки природы, здесь обустроили смотровые площадки и небольшой экскурсионный павильон. Развитием туризма, однако, никто серьезно не занимается — сюда приезжают преимущественно геологи, школьники на экскурсии или исследователи-энтузиасты.

Метеорит превратил землю в целительную

Издавна считается, что камни из кратера целебны и имеют мощную энергетику, здесь собирают травы для лечебных чаев. Глину из него местные берут на строительство. Рассказывают, что его использовали еще при строительстве Киево-Печерской лавры. Также сюда приезжают те, кто хочет почувствовать единение с космосом и прикоснуться к межпланетной истории.

К достопримечательности ведет грунтовая дорога

Как доехать до кратера

Достопримечательность находится в 8 км от города Ильинцы Винницкой области — между селами Луговая, Слободка, Иваньки и Жорнище. Доехать удобнее всего автобусом из Винницы до Ильинцев. Оттуда либо автобусом, либо на попутке 10 км.

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