Венера пройдет через Золотые Ворота: удивительное явление происходит раз в 8 лет (фото)

Редкое шоу состоится перед восходом солнца

В начале июля украинцы могут наблюдать появление в небе самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия. Однако в этом месяце чрезвычайное явление можно увидеть и с другой планетой Венерой.

Состоится оно 13 июля. В отличие от других астрономических явлений это нужно смотреть не ночью, а перед рассветом. Венера пройдет у звезды Альдебаран и войдет в так называемые Золотые Ворота Эклиптики. Они образованы звездными скоплениями Плеяды и Гиады в Тельце. Увидеть уникальное зрелище можно даже невооруженным глазом. Прохождение Венеры вблизи Альдебарана и через Золотые Ворота Эклиптики происходит примерно каждые 8 лет, так что медлить не стоит.

Как увидеть сближение Венеры и Альдебарана

За 1-2 часа до восхода солнца нужно смотреть на восход. Венера приблизится к Альдебарану на расстояние около 3 градусов – этого достаточно, чтобы увидеть оба объекта рядом даже невооруженным глазом. Звездные скопления Плеяда и Гиада дополнят картину.

Как будут выглядеть Венера и Альдебаран на небе

Почему этот участок назвали Золотые Ворота

В древности этот участок неба называли небесными воротами, сквозь которые путешествуют Солнце, Луна и планеты. Сейчас это отличная возможность для астрофотографии. Лучше всего наблюдать там, где линия горизонта не захламлена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле также можно увидеть Оленью полнолуние. Такое название ей дали, по преданию, коренные американцы. Это не сделает ее менее впечатляющей — полнолуние можно наблюдать за несколько дней.