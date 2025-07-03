Венера пройде крізь Золоті Ворота: дивовижне явище відбувається раз на 8 років (фото)

Рідкісне шоу відбудеться перед сходом сонця

На початку липня українці можуть спостерігати появу в небі найменшої планети Сонячної системи — Меркурія. Однак цього місяця надзвичайне явище можна побачити і з іншою планетою — Венерою.

Відбудеться воно 13 липня. На відміну від інших астрономічних явищ, це потрібно дивитися не вночі, а перед світанком. Венера пройде біля зірки Альдебаран та увійде до так званих Золотих Воріт Екліптики. Вони утворені зоряними скупченнями Плеяди та Гіади в Тельці. Побачити унікальне видовище можна навіть неозброєним оком. Проходження Венери поблизу Альдебарану та через Золоті Ворота Екліптики відбувається приблизно кожні 8 років, тож зволікати не варто.

Як побачити зближення Венери та Альдебарана

За 1-2 години до сходу сонця потрібно дивитись на схід. Венера наблизиться до Альдебарана на відстань близько 3 градусів — цього достатньо, щоб побачити обидва об’єкти поруч навіть неозброєним оком. Зоряні скупчення Плеяд та Гіад доповнять картину.

Як виглядатимуть Венера та Альдебаран на небі

Чому цю ділянку назвали Золоті Ворота

У давнину цю ділянку неба називали небесними воротами, крізь які мандрують Сонце, Місяць і планети. Зараз це чудова можливість для астрофотографії. Найкраще спостерігати там, де лінія горизонту не захаращена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в липні також можна побачити Оленячу повню. Таку назву їй дали, за переказами, корінні американці. Це не зробить її менш вражаючою — повний місяць можна спостерігати за кілька днів.