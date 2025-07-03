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Венера пройде крізь Золоті Ворота: дивовижне явище відбувається раз на 8 років (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Так ШІ бачить зближення Венери та Альдебарану Новина оновлена 03 липня 2025, 06:54
Так ШІ бачить зближення Венери та Альдебарану. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рідкісне шоу відбудеться перед сходом сонця

На початку липня українці можуть спостерігати появу в небі найменшої планети Сонячної системи — Меркурія. Однак цього місяця надзвичайне явище можна побачити і з іншою планетою — Венерою.

Відбудеться воно 13 липня. На відміну від інших астрономічних явищ, це потрібно дивитися не вночі, а перед світанком. Венера пройде біля зірки Альдебаран та увійде до так званих Золотих Воріт Екліптики. Вони утворені зоряними скупченнями Плеяди та Гіади в Тельці. Побачити унікальне видовище можна навіть неозброєним оком. Проходження Венери поблизу Альдебарану та через Золоті Ворота Екліптики відбувається приблизно кожні 8 років, тож зволікати не варто.

Як побачити зближення Венери та Альдебарана

За 1-2 години до сходу сонця потрібно дивитись на схід. Венера наблизиться до Альдебарана на відстань близько 3 градусів — цього достатньо, щоб побачити обидва об’єкти поруч навіть неозброєним оком. Зоряні скупчення Плеяд та Гіад доповнять картину.

Як виглядатимуть Венера та Альдебаран на небі 13 липня
Як виглядатимуть Венера та Альдебаран на небі

Чому цю ділянку назвали Золоті Ворота

У давнину цю ділянку неба називали небесними воротами, крізь які мандрують Сонце, Місяць і планети. Зараз це чудова можливість для астрофотографії. Найкраще спостерігати там, де лінія горизонту не захаращена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в липні також можна побачити Оленячу повню. Таку назву їй дали, за переказами, корінні американці. Це не зробить її менш вражаючою — повний місяць можна спостерігати за кілька днів.

Теги:
#Космос #Наука #Астрономія #Венера