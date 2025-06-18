Счастье и покой найдете в пении птиц? Какую пользу оно приносит человеку

Улучшить самочувствие поможет пение птиц, исследовали ученые

Пение птиц положительно влияет как на психоэмоциональное состояние человека, так и на его физическое здоровье. Кроме того, это снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Положительные результаты о влиянии пения птиц на человека были обнародованы в научном журнале People and Nature. Там объяснили, что исследование было проведено учеными из Университета Восточной Англии (University of East Anglia) на 21 винограднике в Великобритании.

Они проанализировали звуки окружающей среды и установили, что чем больше птиц обитает в этой местности, тем насыщеннее и сложнее звуковой ландшафт.

"Это закономерно: виноградник, где обитают ольшанки, черные дрозды, стрижи, зяблики и синицы, звучит акустически разнообразнее и громче, чем тот, где есть всего несколько голубей, ворон и фазанов", — отметила биология Наталья Зелонка.

Чтобы выяснить, как пение влияет на людей, исследователи опросили 186 посетителей винного тура, которые ходили тремя виноградниками с разными звуковыми условиями. Для точности эксперимента учёные также использовали скрытые динамики с аудиозаписями пения пяти видов птиц.

Оказалось, что посетители, слышавшие более разнообразное пение птиц, отмечали лучшее настроение, сосредоточенность и общее удовольствие. Они также почувствовали, что смогли психологически отдохнуть от будничных дел.

Руководитель виноградника Saffron Grange в графстве Эссекс Пол Гаррисон подытожил: "Поражает, насколько глубоко пение птиц может повлиять на человека".

Биологиня Зелонка подчеркнула — даже одного часа прослушивания пения птиц хватит для того, чтобы почувствовать покой, оптимизм и гармонию. По ее словам, это еще один аргумент в пользу сохранения природной звуковой среды.

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