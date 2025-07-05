Этот рулет исчезнет со стола за минуту: как приготовить бюджетную закуску (видео)
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Лаваш – настоящая находка для быстрых и вкусных закусок
Лаваш — универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество блюд. Из него готовят все что угодно, от конвертиков с сыром на завтрак, до пирогов до десертов.
Сегодня мы расскажем, как приготовить вкуснейший рулет с крабовыми палочками, который станет хитом любого застолья. Рецепт этой простой, но эффектной закуски опубликовали на Instagram-странице "coooking.she".
Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- огурец;
- пачка крабовых палочек;
- сметана (или майонез);
- плавленый сыр;
- специи (перец+сушеный чеснок);
Способ приготовления:
1.Плавленый сырок размять вилкой, добавить сметану, перец, сушеный чеснок, перемешать.
2.Огурцы порезать слайсами и разрезать еще на 3-4 части.
3.Крабовые палочки порвать на волокна.
4.Яйца отварить и натереть на мелкой терке.
5. Лаваш смазать сыром со сметаной и выложить начинку.
6. Сверху выложить еще один лаваш и повторить процесс.
7. Завернуть рулет и оставить на час в холодильнике, разрезать на кусочки.