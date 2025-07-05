Цей рулет зникне зі стола за хвилину: як приготувати бюджетну закуску (відео)

Лаваш — справжня знахідка для швидких та смачних закусок

Лаваш — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати багато страв. З нього готують усе що завгодно, від конвертиків із сиром на сніданок, до пирогів до десертів.

Сьогодні ми розповімо, як приготувати смачний рулет із крабовими паличками, який стане хітом будь-якого застілля. Рецепт цієї простої, але ефектної закуски опублікували на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати рулет з лаваша з крабовими паличками

Інгредієнти:

лаваш – 2 шт.;

яйця 3 шт.;

огірок;

пачка крабових паличок;

сметана (або майонез);

плавлений сир;

спеції (перець+сушений часник);

Спосіб приготування:

1.Плавлений сирок розім'яти виделкою, додати сметану, перець, сушений часник, перемішати.

2.Огірки нарізати слайсами та розрізати ще на 3-4 частини.

3.Крабові палички порвати на волокна.

4.Яйця відварити та натерти на дрібній тертці.

5.Лаваш змастити сиром зі сметаною та викласти начинку.

6.Зверху викласти ще один лаваш і повторити процес.

7.Загорнути рулет і залишити на годину в холодильнику, розрізати на шматочки.