Посадите это вместо картофеля: какой экзотический корнеплод приносит сумасшедшие деньги

В Черкасской области с 200-метрового рядка планируют собрать тонну урожая, а килограмм в розницу стоит в среднем 130 гривен

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Альтернативой обычного картофеля для заработка стал батат: фермер Павел Булгаков в Черкасской области рассчитывает собрать тонну этой культуры с рядка длиной 200 метров. В посадку он вложил 10–12 тысяч гривен и ожидает получить в десять раз больше. В следующем сезоне хозяин планирует утроить площадь, если найдет покупателей на урожай.

Свои расчеты и результаты выращивания фермер показал в сюжете "Суспільне Черкаси". В этом году он посадил пять сортов батата, отдельные клубни которого достигают полутора килограммов.

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Сколько стоит вырастить батат

По словам Булгакова, килограмм батата в розничной торговле стоит в среднем 130 гривен. Саженец обходится в 20 гривен, а расходы на один куст с учетом обустройства капельного полива составляют 30-40 гривен.

"На этот рядок мы вложили где-то 10-12 тысяч. И, соответственно, можем взять в 10 раз больше", — рассказал фермер Павел Булгаков.

Часть урожая хозяин планирует продать для потребления, а пригодные клубни оставить для получения рассады в следующем сезоне. Предварительные заказы у него уже есть, однако расширение участка он связывает именно с наличием сбыта: батат еще не стал обычным продуктом для жителей Черкасс.

Павел Булгаков. Фото: Скриншот

Чем батат привлекает вместо картофеля

Кандидат сельскохозяйственных наук Александр Коробко называет батат перспективной культурой. Его преимущества по сравнению с картофелем – меньшее количество болезней и более высокая урожайность. Популярность овоща, по словам ученого, добавляет интерес к здоровому питанию.

"Если подобрана правильная агротехника, подобраны правильные сорта и условия выращивания, то она достаточно рентабельна – от 60 до 180% чистой рентабельности", – сказал Коробко.

На прибыльность влияют площадь посадок и уровень механизации: в частности, выполняют ли работы вручную. В то же время батат чувствительнее картофеля к заморозкам, перепадам температуры и увлажнению. Булгаков выкапывает урожай лопатой: под одними кустами находит несколько крупных клубней, под другими – более мелкие.

"Очень многие путают батат, называя его просто сладким картофелем. Я бы сказал, что он в себе сочетает такие три культуры, как картофель, морковь и тыква", — пояснил фермер Павел Булгаков.

Батат. Фото: Скриншот

От рассады до урожая – более семи месяцев

Булгаков выращивает батат второй год. Пробный сезон 2025 года был менее удачным, а в этом году фермер учел ошибки и получил лучший результат. От начала подготовки клубней на рассаду до уборки урожая в октябре проходит более семи месяцев.

Весной сохраненные клубни наполовину укладывают в торфосмесь или опилки и поливают, чтобы получить ростки. Затем ростки ставят в воду, где они пускают корни, и высаживают. Для теплолюбивой культуры необходимо организовать теплое место, если рассаду выращивают дома без теплицы.

"Сложность состоит в том, чтобы вовремя получить рассаду. Ему нужно температура 28 градусов. А для того, чтобы в конце мая – начале июня получить рассаду, его за полтора месяца нужно вытащить, прогреть", – рассказал фермер Павел Булгаков.

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