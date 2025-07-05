Болезни, бедность, конфликты - все это об одной вещи в быту. От чего лучше избавиться прямо сейчас

Кое-что в доме лучше не держать

Веник есть почти у каждого дома и он кажется обычным предметом быта. Но в украинской культуре он имеет мощное символическое значение и может приносить беду в семью.

Наши предки относились к нему с особой осторожностью, считая, что старый, изношенный веник может стать источником проблем в доме — накапливает болезни, вызывает конфликты и перекрывает путь к богатству. Об этом сообщил "Телеграф".

Веник — не просто орудие, а защитник дома

В традициях предков веник воспринимали не как обычный предмет, а как символический оберег дома. Он имел силу "выметать" из жилья все нехорошее — от болезней до нищеты. Однако когда веник изнашивается, он якобы теряет свою положительную энергетику и начинает накапливать на себе негатив.

Старый веник – источник ссор в доме

Согласно приметам, использованный и изношенный веник считается носителем потраченного счастья. Если держать его в доме слишком долго, можно столкнуться с конфликтами в семье.

Поломанный веник — сигнал о возможных денежных неурядицах

Старый или сломанный веник, который лежит в кладовке или за шкафом, в народном представлении "загрязняет" энергетическое пространство дома. Это может перекрыть путь к богатству.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли топор навлечь беду на ваш дом.