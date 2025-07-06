Выбросите это без сожаления. Какая вещь дома может принести ссоры и застой в делах

Это есть почти у каждого дома

Во многих украинских семьях в прихожей можно найти, как старые веники, пустые банки, так и пару обуви, которую уже давно никто не носит, но выбросить "как-то жалко". Однако народные приметы предостерегают, что она может стать источником неудач, ссор в семье и даже забирать энергию хозяев.

Старая обувь считается "носителем" энергетики человека, поэтому она накапливает как добрую, так и отрицательную энергию.

По народным поверьям, хранение старой, изношенной обуви дома может повлечь за собой:

Застой в делах или в жизни в целом;

Ухудшение отношений в семье;

Привлечение отрицательной энергии;

Помехи на пути к новым возможностям.

Старая обувь в пакете

А потому, если обувь изношена, треснула или потеряла форму, то ее лучше выбросить, не сохраняя "на всякий случай".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бессонница, тревога и предательство поселятся у вас дома, если вы не уберете этот декор из вашей спальни или возле рабочего места.

Кроме того, часы могут принести беду в виде застоя, болезней и "чужой энергетики".