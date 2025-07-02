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Этот предмет точно есть у вас дома. Избавьтесь от него, если не хотите болезней, стресса и бедности

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Что нельзя хранить дома
Что нельзя хранить дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот предмет может быть даже у детей

Цвет одежды издавна имеет особое значение во многих культурах. Особенно это касается черного цвета. Он традиционно ассоциируется с трауром, тоской и негативной энергией.

Народные приметы предупреждают, что хранение дома большого количества черной одежды может иметь неожиданные последствия для атмосферы в доме и даже для личной жизни. "Телеграф" привел самые распространенные приметы.

Вот основные приметы, связанные с черной одеждой в доме:

  • Привлекает отрицательную энергетику. Считается, что черная одежда накапливает уныние, стресс и болезни;
  • Может оказывать влияние на настроение и психоэмоциональное состояние. По народным верованиям, избыток черного в гардеробе приводит к унынию, депрессивным мыслям и ощущению подавленности;
  • Символика потерь. Черную одежду часто связывают с траурными церемониями, поэтому ее присутствие дома может вызвать нежелательные ассоциации и привлекать такие события;
  • Препятствие финансовому достатку. В некоторых традициях считается, что большое количество черного в доме препятствует увеличению доходов;
Черная одежда в гардеробе
Гардероб

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лучше выбросить прямо сейчас, если не хотите порчи в вашем доме.

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#Одежда #Поверья #Примета