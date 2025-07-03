Не рискуйте собственным счастьем. Могут ли засушенные цветы принести беду в дом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лучше не покупать их даже в качестве декора
У большинства дома можно найти сухие цветы или засушенные букеты как декор. Однако они могут быть опасными, как верили наши предки.
Согласно древним украинским и славянским приметам, хранить сухие цветы дома — к беде. Почему так, и какие последствия это может иметь для вашей энергетики и счастья, сообщил "Телеграф".
Какие именно приметы связаны с сухими цветами:
- Мертвая энергетика. Они ассоциируются с мертвой природой, поэтому способны "высасывать" жизненную энергию из дома;
- К финансовым потерям. Сухие букеты приносят нищету. Чем дольше они стоят, тем больше денег может "высохнуть" из вашего кошелька;
- Проблемы в личной жизни. Девушкам и женщинам особо не рекомендуется держать засушенные цветы. Это может отпугнуть счастье в любви и привести к одиночеству;
- Застой и неудачи. По приметам, хранение сухих растений способно привести к застою в жизни – отсутствию развития, новых возможностей и положительных изменений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему черную одежду лучше не хранить дома.