Викиньте це без жалю. Яка річ вдома може принести сварки та застій у справах

Це є майже у кожного вдома

У багатьох українських родинах у передпокої можна знайти, як старі віники, порожні банки, так і пари взуття, які вже давно ніхто не носить, але викинути "якось шкода". Проте народні прикмети застерігають, що воно може стати джерелом невдач, сварок у родині та навіть забирати енергію господарів.

Старе взуття вважається "носієм" енергетики людини, тож воно накопичує як добру, так і негативну енергію. Про це передає "Телеграф".

За народними повір’ями, зберігання старого, зношеного взуття вдома може спричинити:

Застій у справах або в житті загалом;

Погіршення стосунків у родині;

Залучення негативної енергії;

Перешкоди на шляху до нових можливостей.

Старе взуття у пакеті

А тому, якщо взуття зношене, тріснуло або втратило форму, то його краще викинути, не зберігаючи "на всяк випадок".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що безсоння, тривога та зрада оселяться у вас вдома, якщо ви не приберете цей декор з вашої спальні чи біля робочого місця.

Крім того, годинники також можуть принести біду у вигляді застою, хвороб та "чужої енергетики".