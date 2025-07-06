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Викиньте це без жалю. Яка річ вдома може принести сварки та застій у справах

Автор
Марина Бондаренко
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Що краще не зберігати вдома
Що краще не зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Це є майже у кожного вдома

У багатьох українських родинах у передпокої можна знайти, як старі віники, порожні банки, так і пари взуття, які вже давно ніхто не носить, але викинути "якось шкода". Проте народні прикмети застерігають, що воно може стати джерелом невдач, сварок у родині та навіть забирати енергію господарів.

Старе взуття вважається "носієм" енергетики людини, тож воно накопичує як добру, так і негативну енергію. Про це передає "Телеграф".

За народними повір’ями, зберігання старого, зношеного взуття вдома може спричинити:

  • Застій у справах або в житті загалом;
  • Погіршення стосунків у родині;
  • Залучення негативної енергії;
  • Перешкоди на шляху до нових можливостей.
Чому вдома не можна зберігати старе, зношене взуття
Старе взуття у пакеті

А тому, якщо взуття зношене, тріснуло або втратило форму, то його краще викинути, не зберігаючи "на всяк випадок".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що безсоння, тривога та зрада оселяться у вас вдома, якщо ви не приберете цей декор з вашої спальні чи біля робочого місця.

Крім того, годинники також можуть принести біду у вигляді застою, хвороб та "чужої енергетики".

Теги:
#Взуття #Прикмети #Повір'я