Викиньте це без жалю. Яка річ вдома може принести сварки та застій у справах
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Це є майже у кожного вдома
У багатьох українських родинах у передпокої можна знайти, як старі віники, порожні банки, так і пари взуття, які вже давно ніхто не носить, але викинути "якось шкода". Проте народні прикмети застерігають, що воно може стати джерелом невдач, сварок у родині та навіть забирати енергію господарів.
Старе взуття вважається "носієм" енергетики людини, тож воно накопичує як добру, так і негативну енергію. Про це передає "Телеграф".
За народними повір’ями, зберігання старого, зношеного взуття вдома може спричинити:
- Застій у справах або в житті загалом;
- Погіршення стосунків у родині;
- Залучення негативної енергії;
- Перешкоди на шляху до нових можливостей.
А тому, якщо взуття зношене, тріснуло або втратило форму, то його краще викинути, не зберігаючи "на всяк випадок".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що безсоння, тривога та зрада оселяться у вас вдома, якщо ви не приберете цей декор з вашої спальні чи біля робочого місця.
Крім того, годинники також можуть принести біду у вигляді застою, хвороб та "чужої енергетики".