Мистическая дата 07.07.2025: что строго запрещено делать в "зеркальный" день
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Это особый день, когда энергия работает как бумеранг
В этом месяце, кроме интересных праздников, нас дождалась особенная зеркальная дата — 07.07.2025. Это будет необычный и несколько мистический день, выпавший на этот понедельник.
7 июля 2025 года — день, который разделит многое. Это не просто красивая дата, а портальное время, в котором все усиливается в разы, говорит украинский нумеролог Виктория Деревенская.
Чем особенна зеркальная дата 07.07
По словам эксперта, это время, которое разделяет для многих все на "до" и "после". Есть вероятность, что кто-то перейдет в ветку страданий — туда, где будет боль, сопротивление, хаос. А кто-то другой — откроет свою истинную реальность:
- Потоки изобилия
- Реализацию предназначения
- Пробуждение талантов и сверхспособностей
- Соединение с собой настоящим
"Выбор — за каждым. В этот портал кто-то войдёт осознанно, с запросом. А кого-то заведёт туда жизнь — возможно, даже силой", — заявила нумеролог. В этот день возможны солнечная вспышка, резкое повышение вибраций, напряжение магнитного поля, сильные эмоциональные качели и быстрая материализация мыслей.
Что нельзя делать сегодня 7 июля
Очень важно не позволять себе никаких негативных мыслей. А также злиться, осуждать, мстить, жаловаться, мысленно желать кому-то зла. В этот день энергия работает как бумеранг, поэтому любой негатив, даже брошенный в уме, вернется стократ. Словно воронка, день втягивает то, что вы посылаете во Вселенную — и возвращает это обратно усиленным ударом.
Ранее сообщалось, что в этот понедельник христиане чтут особенную икону Божьей Матери. "Телеграф" писал, что нельзя делать 7 июля, чтобы не обеднеть.