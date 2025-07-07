Найсильніша молитва на День прощення: що сказати 7 липня, щоб прийшов добробут

Сьогодні — чудова нагода відпустити минуле і почати все спочатку

Щороку 7 липня в усьому світі відзначають Всесвітній день прощення — нагадування про те, що прощення — прояв сили, а не слабкості. Свято покликане надихнути людей відпускати образи, щоб з легким серцем розпочати новий етап у своєму житті.

Свято було засноване християнами у 1994 році в Канаді. Спочатку воно мало статус національного, проте згодом набуло світової популярності та стало іменуватися Всесвітнім днем прощення. Його мета — надихнути людей на добрі вчинки та позбутися почуття провини.

У нинішній війні з росіянами українцям важко дійти миру. І це справедливо, адже за ці роки наші східні сусіди зробили й продовжують робити багато чого, що не заслуговує на прощення. Проте все, що ми можемо зробити цього дня, — це помолитися за добробут та мир у наших оселях і сім’ях близьких людей.

"Телеграф" ділиться сильною молитвою про прощення, яка допоможе отримати підтримку вищих сил на довгий час. Читайте ці слова, коли вам тяжко на душі. У них ви можете висловити свої думки, почуття та подяку за все те хороше, що є у вашому житті.

Молитва про прощення, яка принесе мир і радість

Небесний Отче, у цей день примирення і прощення звертаюся до Тебе з проханням зберегти фізичне та духовне здоров'я моє і моїх близьких. Нехай Твоя благодать охопить наші серця і розсіє всі сумніви та тривоги. Даруй нам мудрість і силу бачити добро у всьому навколо і пройти цей рік зі спокоєм і впевненістю. Нехай любов і злагода панують у наших душах, а Твоє світло проводить нас крізь пітьму випробувань. Амінь

Раніше повідомлялося, що цього понеділка виходить особлива "дзеркальна" дата 07.07. "Телеграф" писав, що не можна робити 7 липня, щоб не притягнути до себе негатив.