Что нельзя категорически делать 7 июля, чтобы не остаться без гроша в кармане

Сегодня почитается икона, символизирующая страдания Спасителя человечества

В этот понедельник по новоюлианскому церковному календарю христиане восточного обряда встречают День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи. По старому стилю 7 июля отмечается день Иоанна Предтечи, или в народе — праздник Ивана Купала.

Икона Матери Божьей Неустанной Помощи считается одной из самых известных среди православных верующих и греко-католиков в Украине. На ней изображена Пресвятая Богородица с младенцем Иисусом на руках. Она облачена в красно-синие одежды с золотыми украшениями, а ее голову венчает корона, усыпанная драгоценностями.

Маленький Иисус на иконе устремляет взгляд на архангелов Михаила и Гавриила. В их руках — крест, гвозди и копье, что символизируют будущие страдания Христа ради спасения людей.

Икона Матери Божьей Неустанной Помощи. Фото: psdsale.com

Икона была создана в XIV веке в Константинополе (ныне Стамбул), а позже оказалась в Риме. В 1499 году ее установили в церкви Святого Матфея. В 1866 году по указу папы Пия IX икону передали католическому монашескому ордену, и с тех пор она находится в церкви святого Альфонса на Эсквилине.

Что нельзя делать 7 июля

Стирать вещи — можно "вымыть" денежную удачу.

Грустить, плакать, поддаваться унынию – такое состояние затянется надолго.

Давать в долг деньги – возвращать их будут с трудом.

Заводить новые отношения, жениться — к скорому расставанию или разлуке навечно.

Народные приметы 7 июля

Помутнело небо — к ненастью.

Утренний дождь — будет плохой урожай.

Вечером кричат журавли — жди хорошую погоду.

У кого именины 7 июля

Сегодня именины празднуют Мария, Герман, Сергей, Евдокия, Ефросинья, Фома и Павел.

Праздники и события 7 июля

День работника природно-заповедного дела в Украине

Всемирный день прощения (Global Forgiveness Day)

Международный день мира и любви

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.