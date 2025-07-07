Что нельзя категорически делать 7 июля, чтобы не остаться без гроша в кармане
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Сегодня почитается икона, символизирующая страдания Спасителя человечества
В этот понедельник по новоюлианскому церковному календарю христиане восточного обряда встречают День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи. По старому стилю 7 июля отмечается день Иоанна Предтечи, или в народе — праздник Ивана Купала.
Икона Матери Божьей Неустанной Помощи считается одной из самых известных среди православных верующих и греко-католиков в Украине. На ней изображена Пресвятая Богородица с младенцем Иисусом на руках. Она облачена в красно-синие одежды с золотыми украшениями, а ее голову венчает корона, усыпанная драгоценностями.
Маленький Иисус на иконе устремляет взгляд на архангелов Михаила и Гавриила. В их руках — крест, гвозди и копье, что символизируют будущие страдания Христа ради спасения людей.
Икона была создана в XIV веке в Константинополе (ныне Стамбул), а позже оказалась в Риме. В 1499 году ее установили в церкви Святого Матфея. В 1866 году по указу папы Пия IX икону передали католическому монашескому ордену, и с тех пор она находится в церкви святого Альфонса на Эсквилине.
Что нельзя делать 7 июля
- Стирать вещи — можно "вымыть" денежную удачу.
- Грустить, плакать, поддаваться унынию – такое состояние затянется надолго.
- Давать в долг деньги – возвращать их будут с трудом.
- Заводить новые отношения, жениться — к скорому расставанию или разлуке навечно.
Народные приметы 7 июля
- Помутнело небо — к ненастью.
- Утренний дождь — будет плохой урожай.
- Вечером кричат журавли — жди хорошую погоду.
У кого именины 7 июля
Сегодня именины празднуют Мария, Герман, Сергей, Евдокия, Ефросинья, Фома и Павел.
Праздники и события 7 июля
- День работника природно-заповедного дела в Украине
- Всемирный день прощения (Global Forgiveness Day)
- Международный день мира и любви
Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.