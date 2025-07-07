Будете болеть, уставшим и в одиночестве, если не уберете из комнаты эту вещь

Эта вещь может быть подарена кем-то

Мягкие игрушки – милый подарок, детская радость или даже декор. Однако народная мудрость предостерегает, что большое количество плюшевых "друзей" дома может оказать неожиданное влияние на жизнь хозяев.

Плюшевые игрушки сохраняют энергетику дома. Они впитывают в себя как положительные, так и негативные события, особенно если стоят годами без движения или чистки, передает "Телеграф".

Почему от некоторых мягких игрушек лучше избавиться

Если среди игрушек есть подарки от любимых людей, с которыми вас больше ничего не связывает – приметы советуют попрощаться с ними. Такие вещи могут держать прошлое "на крючке" и блокировать новые чувства.

Ребенок играет

Если они лежат где-то на полочках и просто "собирают" пыль, то согласно приметам, это притягивает застой, болезни, усталость.

Кроме того, существует поверье, что игрушки в виде животных или существ с живыми глазами могут стать проводниками энергетических сущностей, особенно в детских комнатах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в вашем доме могут поселиться ссоры, бедность и несчастье.