Будете хворіти, втомленим та на самоті, якщо не приберете з кімнати цю річ

Ця річ може бути подарована кимось

М’які іграшки — милий подарунок, дитяча радість або навіть декор. Проте народна мудрість застерігає, що велика кількість плюшевих "друзів" вдома може мати несподіваний вплив на життя господарів.

Плюшеві іграшки зберігають енергетику дому. Вони вбирають у себе як позитивні, так і негативні події, особливо якщо стоять роками без руху або чищення, передає "Телеграф".

Чому деяких м'яких іграшок краще позбутись

Якщо серед іграшок є подарунки від коханих людей, з якими вас більше нічого не пов’язує — прикмети радять попрощатися з ними. Такі речі можуть тримати минуле "на гачку" та блокувати нові почуття.

Дитина грається

Якщо вони лежать десь на поличках і просто "збирають" пил, то відповідно до прикмет, це притягує застій, хвороби, втому.

Крім того, існує повір’я, що іграшки у вигляді тварин чи істот із "живими очима" можуть стати провідниками енергетичних сутностей, особливо в дитячих кімнатах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у вашому домі можуть поселитись одразу сварки, бідність та нещастя.