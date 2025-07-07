Вас могут преследовать ссоры, бедность и несчастье из-за одного предмета дома. Лучше посмотрите, нет ли его у вас

Он часто может валяться где-нибудь на заднем дворе

Едва ли не у каждого дома может храниться много "чего-то полезного", которое возможно когда-нибудь пригодится. Однако большинство не знает, что такие предметы, которые, на первый взгляд "никого не трогают", могут принести беду в их дом.

Среди таких вещей можно найти разбитое стекло, которое будет лежать где-нибудь на заднем дворе или в хлеву. Народная мудрость предостерегает: битые стекла — носители негативной энергии, которые могут повлиять на благосостояние, здоровье и отношения в семье, передает "Телеграф".

Что говорят приметы по разбитому стеклу

Битое стекло – к ссорам. Есть примета, что обломки "режут" гармонию в доме;

Есть примета, что обломки "режут" гармонию в доме; Трещины в стеклянной посуде притягивают бедность. Считается, что треснувшая посуда забирает финансовую энергию;

Считается, что треснувшая посуда забирает финансовую энергию; Несет застой. Сломанные вещи блокируют обновление, а значит, и изменения к лучшему;

Сломанные вещи блокируют обновление, а значит, и изменения к лучшему; Может привлечь плохую энергетику. Когда-то разбившийся предмет сохраняет момент негатива, когда это произошло;

Когда-то разбившийся предмет сохраняет момент негатива, когда это произошло; Особенно опасно, если разбилось зеркало. Обломки зеркала — к несчастью или "раздробленной" судьбе.

Разбитое стекло может принести беду в сутки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая одна вещь в доме может принести сразу бедность, болезни и конфликты.