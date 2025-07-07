Если не сделаете это во время цветения кабачков, можете потерять урожай: как предотвратить пустоцветы

Во время цветения кабачков важно сделать за плодоножками

Кабачки — полезный и вкусный овощ, особенно, если он выращен своими руками. Однако бывает так, что растение кабачка цветет, но не плодоносит. Чаще всего это происходит из-за того, что цветки не опыляются.

"Телеграф" расскажет, как своими руками опылять кабачки, чтобы не потерять урожай овоща.

Почему кабачки цветут, но не плодоносят?

Опытные огородники знают, что растение кабачка имеет отдельные мужские и женские цветки, пишет bhg.com. А это в свою очередь может привести к проблемам с опылением. Чтобы растение дало плоды, нужно, чтобы мужские и женские цветки одновременно раскрылись, а опылители типу пчел и шмелей перенесли пыльцу с мужского цветка на женский.

Однако проблема заключается в том, что растение кабачков не всегда одновременно выпускает и открывает женские и мужские цветки. Чаще всего сначала зацветают мужские цветки, а спустя 1-2 неделю уже цветут оба вида соцветий. Соответственно процесс опыления может не состояться, и как результат — урожая нет.

Решить эту проблему можно, если опылять кабачки своими руками. Отличить женские и мужские цветки можно визуально: женские имеют выпуклую завязь, которая выглядит как миниатюрный кабачок. Помните, что только женские цветки плодоносят.

Как опылить кабачки своими руками?

Чтобы точно быть уверенными в результате, можно не дожидаться природного процесса опыления насекомыми, а опылять кабачки своими руками. Суть в том, что вам нужно перенести пыльцу с мужского цветка на женский.

Сделать это можно с помощью, например, кисточки для рисования. Наносить пыльцу нужно на кончик рыльца в центре женского цветка. Также можно просто сорвать мужской цветок и нанести тычинку прямо на рыльце женского цветка. После такого опыления вы точно получите щедрый урожай кабачков.

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